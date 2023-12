El actor Rodrigo Bastidas conversó con Matilde Burgos en CNN Íntimo sobre el panorama político chileno e hizo una analogía entre el mito de Edipo y el actual Gobierno.

“(Gabriel) Boric de alguna manera tuvo el problema de Edipo: mató al padre Ricardo Lagos y se casó con la madre Carolina Tohá, la Concertación. Por suerte no se sacó los ojos porque tiene una visión de las cosas, pero intelectuales, por lo que no logra traspasar su visión de mundo a su Gobierno y eso para mí es falta de experiencia”, sostuvo.

¿Qué dijo Rodrigo Bastidas?

Consultado sobre la situación del país, afirmó que hoy vivimos en una sociedad llena de prejuicios, los cuales “no dejan visualizar las cosas de otra manera, porque tú ya de antemano sabes lo que vas a decir y eso no te permite desarrollarte, crecer y mucho menos ser capaz de decir ‘mira, tienes razón'”.

En esta línea, sostuvo que hay problemas en la sociedad chilena que tienen que ver con las generaciones: “La generación que hay ahora, de cabros jóvenes de entre 35-40 años, es una generación que se está buscando, o sea, todavía no saben bien cómo son, ni tampoco saben muy bien lo que piensan, ya que han estado compitiendo con una generación que fue exitosa, que es la de la Concertación, que es gente que, de alguna manera, vivió una época muy difícil de nuestra vida que fue la dictadura, entonces tienen ese peso”.

“Entonces, estos cabros de ahora que llevan escuchando durante 30 años ‘es que tú no viviste la dictadura, es que tú no sabes lo que pasó”, por lo que ellos necesitaban borrar eso, como lo dije yo antes que Boric de alguna manera tuvo el problema de Edipo: mató al padre Ricardo Lagos, se casó con la madre Carolina Tohá, la Concertación. Por suerte no se sacó los ojos porque creo que tiene una visión de las cosas, pero intelectuales, no logra él traspasar su visión de mundo a su Gobierno, y eso, para mi gusto, es falta de experiencia”.

El actor de 62 años mencionó que, además, este grupo “de cabros” también necesitaba un hito, ya que “el hito de haber vivido la dictadura, de haber botado a Pinochet, es muy fuerte. Entonces, todos estos cabros jóvenes no tienen ese hito y se agarraron, para mi gusto, del estallido (social) y el estallido se les está cayendo a pedazos, porque no se sostiene, porque no resultó, porque terminó siendo una especie de pataleta“.

—También hubo dos procesos constituyentes

—(Estos procesos) no funcionaron desde el punto de vista de los resultados, pero para mi gusto yo siento que todo lo que hemos vivido es parte de un proceso en el que veo la luz al fondo. A mí no me complica esto de que hayamos rechazado una Constitución, que vamos a rechazar probablemente otra y nos vamos a quedar con la actual. No lo veo como algo negativo, lo veo como un parto, un proceso de aprendizaje de toda esta gente que quiso decir ‘ya estoy chato que me digas que viviste la dictadura, que lo hiciste todo bien, de los 30 años de la Concertación’.

—¿Qué luz le ves a esto porque también se está gobernando en un momento en el que es muy difícil gobernar?

—Me parece que hay mucha gente que es odiosa, hay mucha gente en la derecha e izquierda que es odiosa. Lo que se necesita hoy es sentarse a entenderse un poco más y no creer que todo lo que tú haces es fantástico y todo lo que hace el del frente es malo y empezar a entender que lo que hubo aquí, más que un estallido social, fue una gran manifestación de una generación que quiso decir ‘las cosas no son para acá, son para allá’, que se han dado cuenta de que realmente no son blanco o negro y están reculando.

Pese al complejo escenario, piensa que todo lo que está pasando, que aparentemente podría ser algo muy negativo, en realidad lo ve como “algo positivo”, como “parte de un proceso de este péndulo, que la idea es que logremos todos que este péndulo vuelva a estar tranquilo porque eso va a permitir que todos una convivencia más humana”.