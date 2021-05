La senadora y candidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, abordó la “agenda de mínimos comunes” establecida en el gobierno y la mesa directiva del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados para conseguir una solución económica que vaya en ayuda de las familias en medio de la crisis desencadenada por la pandemia.

En CNN Chile, Rincón aseguró que en primer lugar “hay que escuchar a la sociedad civil, a los expertos, y a la comunidad, y de esa manera construir una agenda de trabajo que responda a los dolores y miedos de la ciudadanía”.

Para este propósito, “vamos a levantar las propuestas como senadores de la oposición, en conjunto a los diputados, para avanzar en dar respuestas que den certeza a las familias de la país en la pandemia y luego que esta termine”, tal como la renta básica universal.

Respecto de los tiempos para este acuerdo, la candidata señaló que “en la Comisión de Hacienda, desde la oposición, nos hemos dado como plazo de aquí al viernes para tener una propuesta en los temas de renta básica universal de emergencia, y comenzar a construir las normas de lo que tiene que ver con reforma tributaria de corto y largo plazo para la próxima semana”.

Rincón enfatizó en que “tenemos que poner el bien del país por sobre nuestros intereses personales y particulares. Todas las propuestas son bienvenidas y las vamos a revisar en conjunto, y teniendo siempre presente los intereses de las personas y sus urgencias, porque al final del día, candidatos o no candidatos lo que debemos hacer es dar respuesta“.

Carrera hacia La Moneda

Dentro de los recientes sondeos, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) ha surgido como una preferencia dentro de las cartas presidenciales. Al ser consultada por ello, Rincón reveló que “lo hemos conversado en más de una oportunidad” dentro del partido, pero precisó que “la Democracia Cristiana le traspasó a la ciudadanía la decisión, no fue una decisión entre cuatro paredes, votaron 30 mil personas en más de 300 comunas, y eso no cabe en la discusión, no está en el escenario”.

“Si fuera por encuestas, tendríamos que elegir ya a una persona como presidente de la República, y creo que aquí es la ciudadanía la que tiene que decidir”, añadió la legisladora tras descartar bajar su candidatura.

Añadió que “la presidenta del Senado está cumpliendo un rol extraordinario, la estamos apoyando, ella es parte del equipo de campaña de la candidatura nuestra, Ximena Rincón, y así lo ha expresado ella. No existe esa posibilidad, estamos trabajando colaborativamente“.

“No está dentro de los escenarios hoy día, puedes preguntármelo mañana, pero no es una posibilidad”, agregó.

Sobre el posicionamiento de la diputada Pamela Jiles (PH) en estos sondeos, Rincón manifestó que “creo que hay liderazgos que son derechamente populistas y en algunos casos son tremendamente ofensivos, desde las descalificaciones a sus pares hasta descalificaciones a terceros. Por lo tanto, no es un liderazgo que me convoque“.

“En ningún escenario votaría por Pamela Jiles”, concluyó.