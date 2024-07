La reflexión de Paulsen sobre la construcción de cárceles aisladas del núcleo urbano: “Los reos tienen derecho a ser visitados”

El conductor de CNN Chile Radio repasó el debate por la construcción de un recinto penitenciario para reos de alta peligrosidad anunciado por el Gobierno, así como las miradas logísticas de cómo debería funcionar o incluso donde se debería construir un edificio de dichas características.

¿Cuál es la ubicación adecuada para una cárcel para reos de alta peligrosidad?

Esa es la pregunta que surge en medio del debate por el anuncio del Gobierno por la construcción de un nuevo penal en el país que, si bien está confirmado que se ubicará en la Región Metropolitana, sí instala en una mesa similar al tema de las duras políticas carcelarias del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En una nueva edición de CNN Chile Radio, cuando se hablaba de los descargos de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y su voluntad de que dicho recinto penitenciario no sea construido en su comuna, el periodista y co-conductor del programa Fernando Paulsen aprovechó de dar su visión al respecto.

Mucho se ha hablado de aislar a quienes emprenden delitos de alta gravedad en penales alejados de los principales núcleos urbanos del país, Paulsen cree que el tema tiene dos variables que son tremendamente difíciles de complementar.

Uno es que se debe sacar a los presos malos y ponerlos en cárceles distintas al resto de los prisioneros. La segunda variable responde a una mirada que también debe ser tomada en cuenta:

“El que está condenado es el preso, no su familia. Si tú propones una cosa que todos aplaudirían, como ‘oye, hagamos cárceles en las Islas del Sur, lejos, para que nunca jamás estén aquí’, ok, pero tú tienes que considerar que hay una familia que tiene derecho a ir a ver a la persona y eso se le hace imposible“, apuntó Paulsen.

El periodista luego añadió que “la razón por la cual las cárceles están cerca de los territorios urbanos es porque no te cuesta tanto llegar para ir a las horas de visita que, créeme, el reo o rea necesita y, sobre todo, la familia necesita (…). Estás exiliando a una familia, no estás solamente reteniendo a una persona“.

“Por eso es que las cárceles están en lugares donde tú tengas camino de acceso o expedito, porque tienes horas de visita y si que esas horas de visita te significan un costo gigantesco o tienes que hacer una media cosa, la verdad es que no solamente está sentenciado la persona que vas a ver, estás sentenciada tú también de alguna manera. Y por eso se acercan las cosas.

En Santiago es más complejo porque, yo entiendo, todos queremos que haya muchas cárceles, pero nadie quiere que la cárcel esté cerca.

Yo lo vengo diciendo hace rato, a propósito de las elecciones que se avecinan, cuando tú ves que ganas con las medidas más draconianas y más brutales que hay, la sigues pidiendo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no es fácil. Yo no digo que, oye, no hay que hacer cárceles, todo lo contrario, yo creo que hay que hacer cárceles, pero hay que entender que la cárcel es un centro que origina un movimiento que eventualmente… Que no involucra solo al reo. No solamente al reo, involucra un movimiento que tiene que ser tomado en cuenta desde el punto de vista de la acción pública también“, apuntó el conductor.