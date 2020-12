El martes la autoridad sanitaria nacional confirmó el primer caso de COVID-19 en Chile que presentó la variante de coronavirus encontrada en Reino Unido hace algunas semanas.

Al respecto, el analista internacional Raúl Sohr comentó en Última Mirada de CNN Chile, recordó que “los epidemiólogos lo han venido diciendo dese hace tiempo: una vez que un virus está circulando, es prácticamente imposible aislarlo, no fue posible en la Edad Media, no fue posible con la gripe española y se está demostrando que es imposible en tiempos modernos, incluso en los países más desarrollados”.

“Las esperanzas no están puestas en el aislamiento social, cosa que además genera una serie de dificultades, y en países como Brasil la gente dice ‘entre pandemia y hambre, me arriesgo con la pandemia, porque si no trabajo mi familia no vive'”, añadió.

Es por lo anterior que apuntó que “la salida se ve por el lado de la vacuna”.

“Cuando no sabes cómo está evolucionando una enfermedad, es mucho más difícil detectarla, por lo tanto estamos con un signo de interrogación enorme”, agregó Sohr.

Finalmente, cuestionó que “están corriendo en redes sociales cualquier cantidad de teorías toxicas, estúpidas, sin fundamento, diciendo que ‘no va por le aire’, ‘que se inyecta’, ‘que las inyecciones las quieren poner para que se contraiga la enfermedad’…”.

“Es decir una teorías macabras sin ningún fundamento, pero por las redes sociales circulan libremente”, concluyó.