En una nueva edición de Última Mirada, Raúl Sohr abordó el cierre del año legislativo en China en medio de la crisis económica. “La economía china ha tenido en los últimos dos años algunos problemas importantes, no decisivos e insuperables, pero sin duda son vicisitudes que los propios chinos no esperaban y ahora muchos dicen que China ya no va a sobrepasar a Estados Unidos. Antes se ponían fecha y se decía ‘quizás para el 2030 o el 2040 China habrá superado en volumen a la economía estadounidense’, pero parece que ese no va a ser el caso”, sostuvo.