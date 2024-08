Raúl Sohr y alerta de la ONU sobre “catástrofe mundial”: “Esto es una amenaza con fecha fija”

Esta semana, el Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió sobre el impacto devastador del aumento del nivel del mar en las Islas del Pacífico.

El funcionario describió la situación como una “catástrofe mundial” e hizo un llamado al mundo a actuar rápidamente antes de que sea demasiado tarde.

During my visit to Tonga, I heard directly from civil society and local communities how climate change and sea level rise are upending their lives.

I urge Pacific countries to continue raising their voices for #ClimateAction.

If we save the Pacific, we save the world. pic.twitter.com/Nhgf2vhLEM

— António Guterres (@antonioguterres) August 28, 2024