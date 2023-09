Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado, se refirió en CNN Prime sobre el rechazo de la Corte Suprema de extender la visita de ministra Rutherford en investigación por fraude en el Ejército.

“Nosotros quisimos que esto se hubiese ampliado a un plazo de seis meses, ya que le permitía a la ministra Rutherford terminar ese trabajo. Considerando que faltaban algunas investigaciones y peritajes que no eran culpa de ella, que no estuviesen, pero bueno, no nos aceptaron nuestra petición“.

Tras ser consultado por la periodista Mónica Rincón si es que esperaría que los excomandantes en jefe que fueron procesados por la anterior ministra Rutherford sean condenados, respondió Letelier: “Desde luego, nosotros presentamos una querella precisamente en ese sentido. Según nuestras acciones penales debiese ir encaminada una sentencia en esa condena y tenemos una legítima esperanza que eso sea así”.

Respecto al caso de Ricardo Martínez, excomandante en jefe del Ejército, subrayó: “Son muchos los antecedentes que hay en contra de ellos, y también de Martínez. Cuando se analice en profundidad se verá que tiene suficientemente peso”.