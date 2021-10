El comando del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, generó cierta polémica al proponer una posible revisión de los tratados internacionales que ha firmado Chile.

La iniciativa causó reacciones de distintos personeros del oficialismo, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, quien criticó la idea tildándola de “irresponsable”.

Sin embargo, el propio abanderado ha asegurado que la idea apunta hacia a evaluar modernización de aquellos acuerdos internacionales ligados a la inversión, y que bajo ningún motivo, estaría dispuesto a retirar a Chile de los Tratados de Libre Comercio.

Para profundizar en esta discusión, el ex asesor de economía de Daniel Jadue, Ramón López, conversó con CNN Chile, asegurando estar de acuerdo con la necesidad de hacer dichas revisiones. Además, el académico aclaró sus dichos respecto a que los asesores de Gabriel Boric se estarían “derechizando”.

“Yo creo que hay que verlo uno por uno. Hay algunos tratados que no son muy convenientes para el país y otros que son neutros e incluso que ofrecen algún grado de beneficio (…) No se trata acá de salirnos de todos ellos“, planteó López al respecto.

En esa línea, el economista señaló que sería importante, por ejemplo, hacer una revisión de los acuerdos firmados con Estados Unidos: “Yo creo que sería bastante grave si tuviéramos que salirnos de todas maneras, no sería ninguna ventaja, pero si vale la pena revisarlos uno por uno”.

“No es llegar y salirte, porque te castigan si te sales, muchos de ellos, por eso yo pienso que lo mejor es la renegociación y buscar algún tipo de acuerdo. Hay en este momento en Estados Unidos un gobierno que es bastante progresista y que probablemente va a estar dispuesto a revisar algunos aspectos del tratado”, planteó el académico.

Por otro lado, López también se refirió a sus declaraciones en torno a que algunos de los economistas del equipo del abanderado de Apruebo Dignidad han dado un giro hacia la derecha, asegurando que las argumenta en relación al tipo de políticas que han planteado.

“Tal vez el ejemplo más importante, se está hablando de 8% o 9% de aumentos en la recaudación tributaria. Ok, con eso puede alcanzar para los cambios que están planteando, pero están hablando de 8 años, eso es una cosa que no es sostenible”, sentenció el ex asesor económico de Jadue.

El economista además agregó que “ese es un problema muy serio porque con un 4% o 5% de aumento en la recaudación, simplemente el programa de Boric no se puede hacer, no da.”. En ese sentido, López planteó que la moderación podría ser un símil de “derechizarse”.

“Cuando tú tratas de satisfacer y hacer felices a las elites y a la derecha, al final lo que haces, aunque sea por política, por la necesidad de unas elecciones, es derechizarse. Eso es lo que le pasó a Ricardo Lagos (…) Al final termina haciendo un programa que no tiene nada que ver con lo que la gente esperaba”, afirmó el académico.