La fundición Ventanas retomó sus operaciones luego de que el Ministerio del Medio Ambiente autorizara el plan operacional presentado por Codelco. La integrante del Consejo Consultivo de Quintero, María Araya, conversó con CNN Chile sobre esta situación, señalando que “es verdad que el plan de manejo de operación que tiene Codelco fue aceptado, pero con algunas indicaciones que hizo el MMA, para que ellos pudieran empezar a procesar el tema del cobre dentro de la fundición”. Araya además recalcó que “Codelco tuvo cerrada su fundición e igual estuvimos con intoxicación. Tuvimos 9 episodios durante este periodo (…) desgraciadamente no vamos a saber que va a pasar dentro de nuestra comuna porque no tenemos estadísticas, no tenemos un estudio, ni tampoco se toman en el momento preciso las mediciones”.