En conversación con Hoy Es Noticia, el exdirector de Gendarmería, Jaime Rojas, se refirió al intento de la expresidenta Michelle Bachelet de cerrar el penal Punta Peuco. En conversación con CNN Chile, la exmandataria reveló que cómo fueron sus intentos de cerrar el polémico penal. “Quien tenía que hacerlo no me hizo caso“, sinceró. Al respecto, Rojas manifestó que el exministro de Justicia, Jaime Campos, “a lo mejor no estaba en su convicción personal que Punta Peuco debía ser cerrado“. Asimismo, dijo que le tocó habilitar parte de Colina para la reincorporación de los reos presos por crímenes de lesa humanidad.