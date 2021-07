La doctora Eugenia Escorza, psiquiatra y jefa área de Salud Mental de Clínica Dávila, abordó en CNN Chile el aumento en intentos de suicido por parte de adolescentes en el país durante la pandemia. Al respecto, señaló que esta tasa ha crecido “por lo menos al doble”.

“Hay una gran variedad de autoagresiones, desde que me odio, no me quiero, autoestima; hasta agresiones físicas como autolesiones con cortes y consumo de pastillas”, explicó.

En cuanto al impacto de la pandemia en estos sucesos, sostuvo que “es algo que nos afecta sistémicamente, desde las instituciones y las familias en un todo. Pero los más vulnerables suelen ser los extremos de la vida. Los niños, adolescentes o púberes, es justamente la edad donde surgen los primeros brotes de muchas patologías del área de salud mental, y sin haber patología, hay mucha sintomatología ansiosa, y cuando ésta persiste se transforma en cuadros depresivos”.

“Debemos considerar que el púber está como tarea de su ciclo vital, en la individualidad, su propio desarrollo, su diferenciación con el resto y a la vez estar en grupo. Esto ha sido gravemente afectado debido a este estrés que nos atañe a todos como ha sido la pandemia“, añadió.

Cómo identificarlo y afrontarlo

Según detalló, “a nosotros nos están llegando muchas urgencias de púberes entre 13 y 16 años“. Sin embargo, hay ciertos indicios que pueden ser abordados por la familia para tomar atención ante un eventual caso de intento suicida.

“Los papás podemos ayudar a los jóvenes con la comunicación, que también se ha visto afectada en todo sistema familiar por este teletrabajo. Los chicos quedan un poco asilados, ya no están con sus pares, y si lo están es por todas las vías por Internet y los nexos que están usando principalmente para obtener información”, sostuvo Escorza.

En este último punto, hizo hincapié que “así como existe una pandemia, hay un exceso de información, una infodemia, que afecta estos sistemas nerviosos de quienes están en formación mayormente”.

Por lo mismo, hay que poner atención “cuando el chico se aísla, cuando hay síntomas fisiológicos como no dormir, no comer, comer en demasía, irritabilidad. Hay que recordar que los cuadros depresivos de los adolescentes generalmente sienten irritabilidad y mal genio más que pena, y aislamiento de los propios pares”.

“Cuando uno observa estas conductas, hay que poner atención y comunicación de calidad“, destacó.

Por último, la dra. Escorza aludió a la falta de camas psiquiátricas por la reconversión para la atención de pacientes COVID-19. Al respecto manifestó que “es una gran crisis para nosotros”, ya que “en este momento el instituto Horwitz es el único público que recibe urgencias, y de hecho los adolescentes no calzan entre la edad que ellos reciben”.

“Tenemos una población que está desprotegida”, sentenció.