La candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, conversó la mañana de este sábado con Rafael Cavada y en la instancia abordó diversas temáticas que han marcado la carrera presidencial durante las últimas jornadas.

En conversación con CNN Chile, la ex presidenta del Senado aprovechó la celebración del día del profesor para asegurar que si resulta electa en noviembre pagará la deuda histórica con ese gremio.

Lee también: Ex director de la PDI se presentó en cuartel de la institución en Santiago para cumplir con la prisión preventiva

Para hacerlo afirmó tener dos alternativas para abordar el pago “uno es de una sola vez y de ser así lo vamos a hacer a partir de una deuda pública que es más económico para el Estado. Otra alternativa es colocarlo como un bono de reconocimiento de por vida, que se sume a lo que ellos hoy reciben de pensiones (…) eso cuesta un 0,6% del PIB”.

Acusaciones contra su marido

La abanderada de Nuevo Pacto Social, se ha tenido que enfrentar con una serie de cuestionamientos hacia su esposo Mauricio Olagnier Tijero, tras conocerse, en una publicación de La Tercera, el juicio que la Contraloría mantiene en su contra por una licitación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), cuando se desempeñaba como jefe del Departamento de Logística.

“Eso es un tema administrativo”, sostuvo la senadora.

En ese sentido, Provoste explicó que “la orden de compra se hizo cuando él estaba de vacaciones durante todo el mes de febrero, y él se fue de Junaeb en marzo de 2015, pasó un tiempo sin trabajo, después ingresó a otra institución en donde había trabajado anteriormente y sólo en el año 2017, harto tiempo después que dejó la Junaeb se enteró de un juicio de cuentas, que previamente se había un sumario en la institución, del cual él nunca fue combinado a presentar antecedentes. Él nunca supo que fue parte de una investigación sumaria”.

“Curiosamente, han pasado cinco años y ni siquiera él ha tenido acceso a poder realizar su defensa“, agregó.

En ese sentido, la ex presidenta del Senado se refirió a otra acusación en la que está vinculado su esposo. De acuerdo con El Líbero, Mauricio Olagnier habría cobrado $4 millones de pesos por el uso de un auto en la campaña de la candidata en el año 2013.

“No es que me haya cobrado, son súper malintencionados porque en todas las campañas, todos tienen que poner una valorización. Si usted fuera hoy día a El Bosque a acompañarme, hay una persona de mi equipo que tiene una lista y que dice ‘este señor lo acompañó’ y tiene que valorizar (…) Todo tiene que estar valorizado en la campaña, entonces esto sólo refleja la mala leche“, detalló.

Polémicas por cuentas APV

En la conversación que sostuvo la parlamentaria con Rafael Cavada, también habló sobre la polémica por sus tres cuentas de Ahorro Previsional Voluntario (APV), que alcanzan un monto que sobrepasa los $94 millones.

De acuerdo con una publicación de La Segunda, que recoge las declaraciones de patrimonio ante el Senado y el Servel, la candidata de la DC mantiene tres cuentas con fondos en dos financieras distintas.

Lee también: Contraloría instruyó sumario contra la Corporación Cultural de Recoleta tras detectar irregularidades

“Yo tengo tres APV, uno del año 2006 cuando era funcionaria pública, luego cuando era diputada y ahora que soy senadora, porque además fui criada en una cultura de ahorro y yo, cuando nació mi hijo, le abrí una libreta de ahorro”, dijo Provoste.

En esa línea, la candidata aseguró que la fuente de esa información sería ella misma, ya que publicó esos datos “sin que sea una exigencia de la legislación”.

“La ley exige a las autoridades tener que publicar sus bienes e intereses, no sus ahorros. Cualquiera puede entrar a mi información pública cuando me inscribí como candidata, están mis ahorros y deudas también. Puse hasta las deudas de las tarjetas de crédito y no tengo ningún problema”, concluyó.