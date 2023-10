En conversación con CNN Chile, Noya Zeetuni, prima de Mía Schem, nieta de chileno secuestrada en medio de un festival de música el pasado 7 de octubre por el grupo islamista Hamás, se refirió a la situación de Schem. "No sabemos la situación de parte de ella, me da la impresión de que no se encuentra muy bien, que sufre dolores y que está asustada", indicó.