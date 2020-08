El presidente del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), Lorenzo Gazmuri, en conversación con Influyentes de CNN Chile, analizó el momento que viven las empresas durante la pandemia del coronavirus y reflexionó sobre los desafíos de éstas en materia de sustentabilidad.

“Icare desde siempre ha sido un punto de encuentro. Lo que siempre me atrajo de Icare es que era un lugar donde podías encontrar diferentes visiones, mirada país, la mirada de la empresa como una organización que crea valor y se relaciona con la comunidad”, afirmó.

Acerca de la integración de diferentes sectores, dijo que “hemos reforzado ese esfuerzo, creemos que la necesidad de colaboración y de puntos de encuentro es urgente. Si lo era el 17 de octubre, obviamente también lo fue después del estallido social, y en la pandemia el país ha sufrido un impacto económico impensado”.

“Aparece una crisis económica que va a requerir un trabajo mancomunado e Icare está para eso. Estamos hablando de un 20% de desempleo, unos 6 millones de empleos están en el mundo empresarial. Si añadimos las familias, unos 12 millones de personas giran en torno a las empresas”, añadió.

En cuanto a la sustentabilidad en las empresas, sostuvo que “hay un gran desafío ambiental, que ya dejó de ser una discusión ideológica. El desafío de la desigualdad, y el desafío social de integración. Soy un convencido de que los objetivos de sustentabilidad hoy en día hay que ponerlos en el corazón de las compañías”.

“Lo que estamos trabajando es que esto no sea sólo cumplir ciertos estándares, sino que estos objetivos tienen que estar en el corazón de las compañías y esta pandemia nos ha ayudado en eso”, añadió.

Gazmuri, además, expuso que la reactivación de la economía va a ser lenta. “Hay conjunto de empleos que fueron dañados y que se van recuperar rápido, pero hay industrias que quedaron muy dañadas. Los estudios dicen que la aviación y el turismo se va a recuperar en no menos de cuatro años”, analizó.

También se refirió al retiro de fondos previsionales. “Cuando se discutió eso no hubo un acuerdo entre los especialistas y el mundo político (…) Ya se hizo. Ojo, han habido efectos positivos. A mí me ha sorprendido, todo esto me ha sorprendido y hay que ser humilde en eso”.

“Me ha sorprendido la oportunidad que han tenido las AFP de encontrar un espacio de legitimación social y, por lo tanto, tengo la impresión que hay efectos positivos. Ojo, que está pendiente cómo se van a reponer esas cuentas (…) pero que ha tenido efectos positivos en la reactivación del consumo, sin ninguna duda”, agregó.

Finalmente, aseguró que la pandemia puede tener una consecuencia positiva en cuanto a políticas públicas: “La crisis nos ha hecho ver cosas que no estaban en prioridad en las políticas públicas. El nivel de empleo informal, el Estado no tiene como llegar a ayudar a personas que están en la economía informal. Eso no ha sido prioridad e Icare quiere jugar un rol ahí para que estos temas que son trascendentes se resuelvan. En Icare queremos ser un lugar de consenso”.