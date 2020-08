El presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, explicó los motivos por los cuales rechazaron la propuesta del gobierno para deponer la paralización de camioneros.

En conversación con CNN Chile, el timonel del gremio de transportistas aseguró sobe esto que “hace 30 años que estamos pidiendo que se nos devuelva el Estado de Derecho. Las autoridades de este gobierno y de los anteriores hacen lo mismo, tienen los mismos discursos. Dicen que el Estado de Derecho está funcionando, que envían las leyes al Parlamento y los parlamentarios no las estudian, las rechazan y no hacen nada, siguen muertas las leyes. O dicen que falla el Poder Judicial”.

“Entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ninguno de los tres tiene autoridad. Tenemos que pedir que repongan el Estado de Derecho, en una democracia. El gobierno en vez de ayudarnos, nos está amenazando con aplicar leyes. Nosotros hace rato estamos diciendo a las autoridades que apliquen las leyes, porque acá en el sur no se aplican las leyes, hay impunidad total. Cuando no nos disparan, nos queman los camiones, y si yo tengo la ocurrencia de llevar a mi familia, a ellos también les disparan”, agregó.

Villagrán recordó el caso de Monserrat, la hija de 9 años de un chofer que resultó herida durante un ataque incendiario en La Araucanía, afirmando que “ese conductor que iba con su señora y su hija, menos mal que ella recibió la bala en una parte donde no le produjo la muerte, una bala calibre 22. Estando en toque de queda. Las autoridades dicen que están cumpliendo con todas las normas, pero yo les digo ¿dónde están esos terroristas que actuando en toque de queda le disparan a los camioneros? Allá en Valparaíso, San Antonio y Melipilla nos roban tres camiones diarios con mercadería. Acá en el sur nos roban los salmones y los productos lácteos”.

Al ser consultado qué es lo que específicamente le exigen al Gobierno para deponer el paro, el presidente de Fedesur señaló: “¿Usted ha visto a algún señor ministro que haya estado negociando en el Congreso esas leyes que dicen ellos que mandaron? A mí como camionero no me consta. Pero si ellos mandaron esas leyes hace tiempo a mí me hubiese gustado mucho que el secretario general o el otro que trabaja en lo que tiene que ver con las leyes hayan estado negociando con los diputados y senadores. Nosotros queremos que se legisle para todos los chilenos, no solamente para los camioneros. Que los senadores de la izquierda, el centro y la derecha trabajen de una vez por todas. Los senadores y diputados no trabajan, no hacen la pega”.

“¿Sabe cómo se repone el Estado de Derecho en todo Chile? El que está a cargo de las policías, de Carabineros y de la PDI, que les devuelva la autoridad que ellos tenían. Porque hoy en día, por lo menos acá en el sur de Chile, los Carabineros le tienen miedo a los políticos, porque cada vez que ellos hacen uso de su armamento que les pasa el Estado para defenderse, y para defenderme a mí y a usted, lo pasan a un sumario y lo dan de baja. Entonces le amarraron las manos a Carabineros, ellos solo hacen presencia en el sur de Chile”, aseveró.

“A nosotros nos han quemado a cinco minutos de donde está la autoridad policial, en cinco minutos nos queman seis camiones. ¿Cómo no va a llegar a tiempo la autoridad policial para encontrar a esos terroristas o narcotraficantes o como quieran llamarse? No los encuentran nunca, porque los señores políticos le amarraron las manos a Carabineros, si tenemos Carabineros profesionales”, apuntó.

Sobre las críticas hacia los bloqueos de autopistas, Villagrán afirmó que “nosotros no bloqueamos las carreteras. Lo que hicimos hoy día es no salir a trabajar, nos estacionamos en las bermas, las carreteras están expeditas. Venga usted en su auto con su familia y podrá pasar las veces que quiera, esto esta abierto para las ambulancias, para los vehículos y vehículos de pasajeros”.