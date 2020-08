El ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió este lunes al efecto del paro de un grupo de camioneros, el que ya lleva cinco días. Las palabras del titular de la cartera surgen tras el rechazo a la propuesta enviada por el gobierno.

“Está bien que ellos tengan sus necesidades, estamos en tiempos de muchas necesidades, pero no puede entorpecer esa acción con la necesidad de otros“, sostuvo el secretario de Estado.

En la misma línea, manifestó que “todo el sector sur, desde el puerto de San Antonio con los granos, están teniendo la necesidad de agilizar las vías para que no se rompa el abastecimiento“.

“Ya estamos observando, sobre todo algunas regiones del sur, algún nivel de desabastecimiento“, expresó Palacios, quien puntualizó posteriormente que “cuando hay desabastecimiento puede haber un impacto en precios, tanto en desabastecimiento como en precios es algo incipiente, no es algo grave, pero sí es una alarma y una voz de alerta”.

Los camioneros rechazaron este lunes la última oferta realizada por el gobierno y decidieron mantener el paro nacional indefinido.

El presidente de la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur), José Villagarán, criticó que “de aquí en adelante conversamos directamente con el ministro del Interior, los asesores no sirven para nada, esto que nos mandaron son migajas, los camioneros no estamos para migajas” y advirtió que “los camioneros trabajamos en la carretera, tenemos harto aguante, no sé si el gobierno va a aguantar más que los camioneros”.

En tanto que desde La Moneda, el ministro del Interior, Víctor Pérez, expresó que están sorprendidos por el rechazo “porque este documento fue construido con ellos” y aseguró que se trata de “una propuesta seria y contundente”.