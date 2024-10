Presidente del Senado afirma que “fue un error” reunión del Fiscal Nacional con Hermosilla y Chadwick y que se debió haber transparentado

Sobre el encuentro, José García Ruminot afirmó que "es humano equivocarse y reconocer que uno se equivocó engrandece a las personas".

El Presidente del Senado, José García Ruminot se refirió a la reunión que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sostuvo con los abogados Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, tras ser nombrado como la máxima autoridad del Ministerio Público.

“Creo que el fiscal Ángel Valencia, en declaraciones que yo le he leído donde él manifiesta que en realidad se arrepiente de haber aceptado esa reunión, que se sintió muy incómodo, que no correspondía hacerlo, yo me quedo con esa respuesta, me quedo con esa actitud, es humano equivocarse y reconocer que uno se equivocó engrandece a las personas”, comenzó diciendo Ruminot en diálogo con CNN Prime.

El presidente de la Cámara Alta aseguró que dicha cita “fue un error” y justificó su respuesta explicando que”yo creo que particularmente el abogado, por todo lo que hemos sabido, por todo lo que hemos conocido, el abogado Luis Hermosilla ejercía, no sé si una presión, pero naturalmente usaba sus contactos, usaba sus relaciones para obtener información, que lo voy a decir de esta manera, de una manera muy, muy impropia”.

Y aseguró que dicha reunión se debió haber transparentado en su minuto por Ley del Lobby: “Yo creo firmemente que sí. Eso debió haberse transparentado”