El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Gustavo Alessandri, dijo entender el adelanto de las vacaciones de invierno por temas de salud, pero reclamó que “nos han cambiado el juego en muchas oportunidades”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Alessandri manifestó: “Nos están haciendo abrir los colegios municipales, dicen que no son vacaciones, pero no hay clases; que estén los profesores, pero que no están obligados a ir; tenemos que dar el almuerzo, cosa que nos parece muy obvia, pero entonces, ¿cómo es la cosa?”.

Lee también: Senador Espinoza (PS) dice que “fue un error” la designación del ministro Jackson en la Segpres

El alcalde recalcó que está de acuerdo con la medida para evitar contagios en los niños, pero cuestionó: “Después de la primera semana de vacaciones, ¿qué hacemos? ¿Hay vacaciones para los profesores? ¿Hay que inscribirse como voluntarios? Si vienen los alumnos a desayunar y almorzar, ¿quién se queda con la responsabilidad de cuidarlos?”.

“Lo único que estamos pidiendo es que la información sea una, para poder bajarla y brindar el mejor servicio posible”, señaló.

En cuanto a los motivos para tantas interrogantes, el jefe comunal de Zapallar señaló que es “por una desorganización del gobierno central con respecto a la pandemia. Es un buen equipo, pero no se están comunicando”.

Lee también: Pdte. regional del COLMED por denuncia de ministra Yarza: “Nos pusimos a disposición de todas las autoridades”

Asimismo, señaló los efectos que tiene esta desorganización: “Aún no podemos organizarnos de manera local, porque nos han cambiado cinco veces las circulares desde que nos reunimos con el subsecretario del Interior. Entonces hay un montón de situaciones que se van dando de las cuales no se han dado las coordenadas para hacer la bajada a las instituciones correspondientes.”

“Queremos la información precisa para poder tomar las medidas, para que las familias se puedan organizar y así podamos dar un buen servicio a nuestros vecinos”, finalizó el alcalde.