El senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza afirmó que “fue un error” por parte del Gobierno la designación de Giorgio Jackson en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Los dichos del congresista se dan luego que Jackson dijo que buscará conversar con la bancada socialista, ante las críticas que ha recibido por parte de algunos parlamentarios.

Si bien el anuncio fue valorado por Espinoza, el senador sostuvo en entrevista con Noticias Express de CNN Chile que, su juicio, “el ministro Jackson es una persona que tiene muchas capacidades, no hay ninguna duda de aquello, fue un buen parlamentario, pero yo creo que el Gobierno se equivocó en varias de sus piezas cuando logró estructurar su gabinete”.

“Yo creo que en una de las piezas donde hubo un error fue justamente en la de Giorgio, porque él no venía con buenas relaciones con el mundo parlamentario, no con mi persona en particular. No tengo nada personal con Giorgio, pero él venía con malas relaciones políticas desde su estadía en el Parlamento y llevarlo justamente a la cartera que es la que tiene que lidiar en el día a día con las relaciones parlamentarias no fue, a lo mejor, la apuesta más indicada”, agregó.

En ese sentido, el parlamentario indicó que “también en otras carteras ha habido problemáticas, como en Interior, sabiendo que, por ejemplo, la señora Siches hubiera sido -desde mi punto de vista- una gran ministra de Salud”.

“Entonces, yo creo que, teniendo buenas piezas en el Gobierno, los engranajes no fueron los mejores y en el caso de Jackson, yo abalo de que él esté dispuesto a conversar, pero que efectivamente ese diálogo se traduzca en hechos y no solamente en palabras como ha ocurrido en estos dos meses de gobierno”, añadió.

Lee también: Cámara definió a los integrantes de la comisión que analizará la acusación constitucional contra la ministra Siches

Respecto a los motivos de sus dichos, Espinoza manifestó que Jackson “hubiese podido estar en cualquier cartera del Gobierno y hubiera cumplido una gran labor, pero en esta obviamente que le ha costado muchísimo más porque, repito, venía precedido de no buenas relaciones en el mundo parlamentario”.

“No olvidemos que hubo un ninguneo permanente de él, y de otros ministros, respecto a los 30 años donde nosotros nos correspondió gobernar tanto con Ricardo Lagos, con Eduardo Frei, con Michelle Bachelet. Entonces, ahí hubo siempre un ninguneo muy grande también al mundo que nosotros representamos y que defendimos”, continuó.

“Nosotros también creemos que en esos 30 años creamos cosas importantes para Chile. Muchos ningunearon de manera brutal al ex presidente Lagos cuando alguno de ellos todavía ni nacían cuando el ex presidente Lagos logró encarar al dictador Pinochet en los momentos más críticos que tenía la política en Chile”, agregó.

Entonces, finalizó el senador, “todas esas cosas también generaron relaciones un tanto tensas con él en particular y con otros que maltrataron las obras de los anteriores”.