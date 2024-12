Placencia sobre IMSI Catcher: “Podría vulnerar la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones de los ciudadanos”

Alejandra Placencia, diputada del PC, abordó en CNN Chile su visión acerca de la tecnología IMSI Catcher en el marco de la discusión de la Ley Antiterrorista. "Contempla medidas intrusivas', señaló la parlamentaria".

Alejandra Placencia, diputada del Partido Comunista, conversó en Hoy Es Noticia de CNN Chile acerca de su visión respecto a la implementación de la seguridad conocida como IMSI Catcher, que permite rastrear e intervenir los metadatos de las comunicaciones de los habitantes de un determinado sector geográfico, luego de que se aprobara el informe de la Comisión Mixta sobre la Ley Antiterrorista y se despachara el proyecto a la Cámara.

En ese contexto, la parlamentaria sostuvo que a veces los comentarios se tergiversan respecto a lo que fue aprobado, ya que el texto actualizado, desde su óptica, “contempla medidas intrusivas y de interceptación de comunicaciones dirigidas”.

En esa misma línea, complementó que esto no estaba en el proyecto original del gobierno y que lo que se propone es la “interceptación de comunicaciones, pero de manera masiva. Y ahí es donde nosotros decimos que las garantías constitucionales para personas que no están siendo investigadas o no tienen relación con delitos terroristas nos generan la duda razonable de si es válido que se les intercepte, ya sea por el tránsito. Porque, si se están interceptando comunicaciones en un radio determinado, cualquier persona que pase por ese lugar va a ser interceptada también en su teléfono celular”.

La legisladora también sostuvo que la tecnología para implementar el IMSI Catcher es tanto fija como móvil, lo que, según ella, es bastante cuestionable, ya que detalló que se pueden acceder a “flujos de comunicaciones, efectivamente no al contenido, pero como se hace de manera masiva, de todos modos, esto tiene que pasar por un filtro, un filtro que se establece bajo criterios que hoy día no tenemos claros”.

“Creemos que esto podría vulnerar, en ese caso, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones de ciudadanos comunes y corrientes que no tienen relación con ninguno de estos delitos”, argumentó.

Consultada sobre si le parece suficiente la protección de que un juez debe autorizar el acceso a ese tipo de contenido, respondió: “Claro, lo que pasa es que, como es una interceptación masiva y no dirigida, ahí sí estamos bajo una posible, digamos, vulneración de derechos, porque nuestra constitución y nuestro ordenamiento jurídico lo que establece es que la privacidad de las comunicaciones es algo que el Estado debe garantizar y no puede violarse de manera arbitraria”.

Por tanto, concluyó que es razonable plantearse si esta legislación contempla todas las garantías necesarias y la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) revise el informe.