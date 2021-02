El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen (RN), se refirió a la solicitud de suspensión del receso legislativo para abordar diversas materias que se desarrollan en el país, como la muerte del malabarista Francisco Martínez en Pangupulli y la crisis migratoria en Colchane.

En entrevista con CNN Chile, el legislador RN aseguró que “desde la mesa tenemos la mejor voluntad de hacerlo” y que “es necesario poder reunirnos a legislar sobre los temas que nos interesan”.

Sin embargo, esto no se ha podido llevar a cabo, ya que es necesario contra con la aprobación de todos los comité, lo que no se ha producido porque no se ha llegado a acuerdo.

Consultado por si la muerte del joven complica el proceso constituyente, Paulsen declaró que “es un proceso que todos los chilenos ya tenemos insertos en nuestras vidas, queremos que le vaya bien y todos vamos a remar para que el proceso consolide las bases del nuevo chile que queremos”, por lo que “no se va a echar por la borda”.

Lee también: Diputado Saffirio pide suspensión de receso legislativo para abordar muerte de malabarista en Panguipulli

Por ora parte, también comentó las palabras que escribió la diputada Catalina Pérez (RD) en su cuenta de Instagram, donde expuso que “en Chile la vida de un pobre no vale nada. ¿Cómo quieren que no lo quememos todo?“. Mensaje por el que será llevada la Comisión de Ética.

“Tenemos que ser cuidados con lo que decimos” y que “vale la pena preguntar si esa es la opinión institucional de un partido político“, añadió Paulsen.

Finalmente, sobre la posibilidad de volver a legislar sobre el control de identidad, procedimiento en el que carabineros terminó baleando a Martínez, el diputado señaló que “creo que es algo que está zanjado”, aunque no le cerró la puerta a que pueda ser discutido nuevamente.

“Si parlamentarios quieren legislar respecto aquello, si es un debate que parlamentarios creen que hay que dar, bueno, se dará, y la mayoría de los parlamentarios determinará si se está aplicando bien o no”, concluyó.