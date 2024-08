“Es bastante inusual”: Paulsen y paso al costado de Robert Kennedy Jr. para apoyar candidatura de Donald Trump

El conductor de Tolerancia Cero dedicó su minuto de confianza a la reciente declinación de Robert Kennedy Jr, hijo del hermano del expresidente John Kennedy, en favor de la candidatura del republicano Donald Trump, quien hace no tanto tiempo "lo había tratado como el Kennedy más tonto de la familia".

Cambiar de parecer en política es muy común. Aquí y en la quebrada del ají. Los que flirteaban con unas ideas, más tarde derivaban a las ideas contrarias. Razones hay muchas. Legítimamente, se cambia de opinión, ideológicamente y las posturas y discursos también cambian.

Eso no es inédito. De ahí viene el dicho de Winston Churchill: “Quien no es de izquierda de joven, no tiene corazón. Quien no es de derecha de adulto, no tiene cerebro”.

También hay quienes cambian por razones menos intelectuales. Por mejor conveniencia por acá, por algún estímulo pa’ callado por allá.

No es algo que aparezca recién en nuestro horizonte político, donde hay tantos partidos y tantas tentadoras oportunidades.

Pero lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el caso de Robert Kennedy Jr., hijo del hermano del expresidente John Kennedy, es bastante inusual. Su padre, Robert Kennedy, fue fiscal general de Estados Unidos, cuando su hermano John fue presidente. Y, al igual que John, Robert también fue asesinado, no en la calle, sino al interior de un hotel en Los Angeles.

Hasta hace pocos días Robert Kennedy Jr. estaba de candidato independiente, pero decidió levantar su candidatura para apoyar a Donald Trump. Lo que causó una conmoción muy amplia, porque ser hijo de un mártir del partido demócrata no es baladí en Estados Unidos.

Robert Jr. tenía, además, visiones históricas de apoyo ecológico y contrario a empresas explotadoras de minerales y madera, lo que habían convertido a Robert Jr. en un personaje con gran proyección en Estados Unidos.

Su visión ecológica, de hecho, esa visión dura hizo que viniera a Chile y criticara muy duramente las centrales hidroeléctricas que se querían hacer en la Patagonia, y apoyó al pueblo Pehuenche para detenerlas.

Donald Trump, por su parte, hace no tanto tiempo lo había tratado como el Kennedy más tonto de la familia. Después que Robert Jr. bajó su candidatura para apoyar a Trump esta semana, sus cinco hermanos sacaron un comunicado donde condenaron este hecho, señalando, cito, “la decisión de Bobby de apoyar a Trump es una traición a los valores que nuestro padre y nuestra familia profesamos”.

Kamala Harris se ha encumbrado en las encuestas después de ser nominada como candidata presidencial del partido Demócrata. Habrá que ver si el giro de Robert Kennedy Jr da un nuevo impulso, o no, a su candidato, Donald Trump.