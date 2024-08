Paulsen y posible candidatura de Bachelet: “No creo que su presencia sea una un signo del fracaso de la nueva generación”

#CNNChileRadio | [Cuestión de Opinión] El conductor de CNN Chile Radio, analizó la situación del oficialismo en medio de las especulaciones sobre una eventual candidatura de la exmandataria y descartó que esta opción se traduzca como un fracaso del sector para crear nuevos exponentes políticos de izquierda como lo han sugerido diversas figuras de oposición.

Se ha planteado que si es que por ejemplo en la expresidenta Michelle Bachelet volviera a ser candidata presidencial, eso implicaría de alguna manera que la coalición gobernante no ha sido capaz de crecer y generar nuevos liderazgos y, por lo tanto, habría fracasado como generación.

Bueno, ahí de sí y de no en estas cosas. Generar una generación en la política es un algo que no es nada fácil. En el año 1957 el Partido Conservador se rompe y crea una rama muy fuerte que posteriormente llegó a ser conocida como la Democracia Cristiana, que siete años después, llega con Eduardo Frei Montalva a la gobernanza principal del país.

Desde ese entonces hasta ahora han pasado cosas efectivamente entre las brechas etarias de jóvenes políticos y de gente con más experiencia en la política. De hecho, en esa época crece una sensación política muy fuerte, era muy fácil detectar el conocimiento que la gente tenía de política, sobre todo sus líderes sabían que eran las personas que dirigían, por ejemplo, las juventudes de los partidos, hoy día eso cuesta muchísimo poder hallarlo.

Y desde ese punto de vista es cierto, cómo se valida como algo permanente, anclado, ya con proyección de una nueva generación, cuando tú tienes la posibilidad de continuar con esa nueva generación en cargos de política representativa.

Ahora, eso no se mide solamente con la presidencia, eso se mide con toda la política y cuando se está poniendo el ojo en que si es que Michelle Bachelet fuera candidata significa de que esta generación se acaba, se olvidan de que esta generación tiene ser diputados, senadores y alcaldes, y llegó aquí probablemente para quedarse, no sabemos cuánto y eso lo va a definir la ciudadanía, pero una nueva generación no es tan rápido de crear, toma tiempo.

Desde el 57 al año 96 o 2006 pasó mucho tiempo antes que empezaran a surgir nuevamente atisbos de una nueva generación que estaban en condiciones de gobernar. Raya para la suma en Cuestión de Opinión; no creo que la presencia eventual de Michelle Bachelet sea una un signo del fracaso de la nueva generación, la nueva generación se va a medir por sus logros en este Gobierno y no es necesario mirar para adelante para saber si es que le fue bien o le fue mal, si fracasó o no en su primera en tentativa.

Están, en este momento en el Gobierno, todos los ojos mirando y yo creo que más que nunca se están poniendo los ojos una vez más en esa brecha etaria.