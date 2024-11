Paulina Vodanovic sobre la indicación de la UDI para test de drogas: “Hacen polémicas diarias para ganar minutos de pantalla”

La presidenta del PS se refirió en CNN Chile a la aprobación de la indicación presentada por la bancada de diputados de la UDI, que propone que el Presidente Boric se someta a un test de drogas semestral obligatorio durante el próximo año.

Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la aprobación de la indicación presentada por la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que propone que el Presidente Gabriel Boric, junto a sus ministros y subsecretarios, se sometan a un test de drogas semestral obligatorio durante el próximo año, en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025.

La senadora señaló que, en este tema, se puede notar un interés por politizar la cuestión, aunque comentó que no tiene problemas en que se legisle sobre eso. Sin embargo, dejó claro que esto no tiene relación con la discusión presupuestaria y que es “totalmente inconstitucional”, ya que a los parlamentarios no les corresponde presentar indicaciones con gasto fiscal. En su opinión, “han hecho un punto político”.

En esa misma línea, subrayó que esperaría “mayor empatía” debido al dolor que sufre el país en materia de seguridad, y afirmó que “pudiéramos ir avanzando más que haciendo polémicas diarias para ganar unos pocos minutos de pantalla”.