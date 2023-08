En conversación con CNN Prime, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a los diálogos por la reforma previsional que se retomarían durante esta semana. Ante las críticas de la oposición por el proyecto presentado por el Ejecutivo y calificado como “refundacional“, Vodanovic manifestó que “yo les diría que, en materia previsional, la única reforma refundacional que ha sufrido este país es la del decreto ley 3.501, la que obligó a todos los trabajadores a pasar a imponer a un nuevo sistema que es el de AFP (…) que actuaba bajo ciertos supuestos para dar un buen resultado y esos supuestos en Chile no se pueden cumplir por una debilidad en el mercado laboral”. Asimismo, replicó que “hoy día no hay ninguna norma refundacional en la reforma de pensiones. Lo que se está planteando es aumentar la solidaridad, de refundacional no tiene nada“.