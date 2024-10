Escobar: Monsalve no sigue conceptos básicos de igualdad de género “lo que es incompatible con un gobierno feminista”

La panelista de Tolerancia Cero reflexionó sobre la denuncia de violación y abuso sexual contra Manuel Monsalve, afirmando que el Gobierno debió actuar de inmediato despidiéndolo al tener conocimiento de la situación.

Si Monsalve violó o no a la denunciante, lo determinará la justicia, pero las transgresiones que él sí ha reconocido son inaceptables y bastaban para cesarlo de su cargo o al menos suspenderlo el mismo día martes en que el gobierno supo de esto.

Especialmente por el precedente que pueden sentar de tolerancia a conductas de acoso y abuso sexual dentro del trabajo, que leyes como la Ley Karin fueron hechas justamente para combatir.

El gobierno ha dicho que la Ley Karin impone como requisito una denuncia formal por escrito dentro de la institución, pero entonces la ley tiene unos vacíos importantes si no permite u obliga a la suspensión frente a una denuncia de violación en la fiscalía.

Es un estándar más alto hacer una denuncia en la fiscalía, por lo que es insólito que no opere al menos el mismo protocolo de suspensión inmediata y protección de la víctima.

En segundo lugar, porque es un hecho que Monsalve incumplió sus deberes como autoridad. Él reconoció que sí salió con una subalterna, que había comido y tomado con ella y la había llevado a su hotel. Eso ya es inaceptable completamente.

Si algo este gobierno y todos los gobiernos deben tener claro es que las relaciones entre jefes y subordinadas o subordinados no son un tema privado sino institucional. La asimetría de poder entre jefe y subalterna disminuye dramáticamente el rango de libertad para consentir.

La denunciante no tenía el espacio de libertad para decirle que no a su jefe, pues podría haber perdido su trabajo o haber sufrido retaliación de un hombre en extremo poderoso y en extremo impredecible, como ha probado a ser Monsalve. Y una mujer con alcohol encima no está tampoco en condiciones de consentir.

¿Por qué siguió tomando con ella de ese modo? Por lo mismo, más allá de la gravísima denuncia de violación que la fiscalía debe esclarecer, Monsalve claramente nos sigue conceptos básicos de igualdad de género y violencia de género, lo que es incompatible con un gobierno feminista o con cualquier otro y debió ser suspendido en el acto impidiéndole seguir actuando como autoridad y darse el gusto de decir en plena moneda que era inocente.

La persona y la familia a proteger era la de la denunciante, no al revés.