La ceremonia del cambio de mando obligó al despliegue de más de 25 mil funcionarios de la Guardia Nacional en los alrededores del Capitolio de Estados Unidos. Un hito histórico que consolidó en el poder al 46° presidente del país, Joe Biden, junto a su vicepresidenta Kamala Harris.

Al respecto, Patricio Zamorano, analista internacional y director Ejecutivo de la consultora InfoAmericas, indicó a CNN Chile desde Washington que en sus 20 años en territorio norteamericano, “nunca había visto un despliegue de seguridad como el que ha pasado hoy, lo que demuestra lo extraordinario del día y la amenaza concreta. La ciudad se militarizó de una manera que nunca había visto en mi vida“.

Lo anterior se produjo ante la amenaza de manifestaciones armadas. Una situación que preocupa aún más si se considera que “hay más de 300 millones de armas en manos privadas en Estados Unidos y la gente saber hacer explosivos”, en conjunto al violento ataque al Capitolio registrado el pasado 6 de enero que dejó a cinco personas muertas.

Por ello, Zamorano indicó que mediante esta amplia presencia policial “se rompió la participación popular, ya que el día del juramento es una fiesta increíble, pero por el otro se salvó la vida del presidente de Estados Unidos“.

En cuanto a esta creciente polarización del país, el analista estableció que esto corresponde al “broche de oro de la era Trump”, asegurando que desde las elecciones presidenciales en adelante, el ex mandatario “rompió con todos los cánones no solamente en el tema protocolar o simbólico; mucho de lo que Estados Unidos consideraba sagrado u obvio en cuanto a la institucionalidad de la democracia, puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema institucional, electoral, político y mediático”, expuso.

Democracia en EE.UU.

Debido a lo anterior, Zamorano planteó que “hay ciertos temas de la democracia de Estados Unidos que es bien perfectible, y lamentablemente Donald Trump tomó ventaja de esa vulnerabilidad“.

“Estados Unidos no es un país plenamente democrático, porque Trump fue elegido con menos de tres millones de votos, las minorías fueron muy afectadas con esto, Trump casi boicotea la elección completa, casi provoca un baño de sangre mucho peor en el Congreso. Entonces hay muchas señales que te demuestran que el tema de la democracia es perfectible y que falta mucho por avanzar”, destacó el analista internacional.

Pero ante las dudas de si esa polarización continuaría avanzando, Zamorano aseguró que podría haber una negociación entre el actual gobierno y el ex presidente para que ello no ocurra. “Es posible que si Donald Trump no ejerce su liderazgo político y lo dejan tranquilo del punto de vista judicial, ahí podría dar algunas pistas de que hubo alguna negociación quizás. Pero si Donald Trump se entrega de lleno a crear un partido o un referente político o un referente social, y tiene el capital político para hacerlo, significa que él va a seguir siendo parte de la vida política de Estados Unidos y que va a intentar participar en las primarias para el 2024″, explicó.

Impeachment

Durante sus discursos de este miércoles, Biden prácticamente no se refirió al juicio político contra Donald Trump. Un impeachment que ahora será discutido en el Senado y que tiene opciones de ser aprobado con los 2/3 de la Cámara, es decir, con 67 votos. Esto pese a que los legisladores están divididos 50 y 50 entre demócratas y republicanos.

Esta opción, según Zamorano, depende plenamente de Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, ya que “si quisiera puede encontrar esos 17 votos (para aprobar el juicio), porque lo que pasó el 6 de enero fue gravísimo”.

Pero lo anterior dependería “de qué forma Trump va a dejar operar al interior del Partido Republicano, si el partido tiene temor de esta base electoral de 70 millones de votantes que apoyan a Trump todavía o si se van a arriesgar de que compita otra vez (en las presidenciales)”.