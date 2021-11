Durante la tarde de este miércoles, un comunero mapuche falleció en Cañete, en la región del Biobío, tras un aparente enfrentamiento con agentes militares. Y en la jornada de este jueves, la fiscalía decidió no pasar a formalización a los 2 jóvenes que fueron detenidos ayer, ya que “con las diligencias investigativas realizadas no fue posible reunir evidencias suficientes que permitieran a la Fiscalía formular cargos en contra de ellos”.

Para profundizar en este tema y el estado de emergencia que vive la macrozona sur, CNN Chile conversó con el coordinador de seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquízar, quien aseguró que lo vivido fue un ataque terrorista.

“No dudamos ni un segundo que es un ataque de los que permanentemente están recibiendo uniformados, personas mapuches y no mapuches. Y que evidentemente requieren de todas las herramientas del Estado”, aseguró.

Urquízar afirmó que en esta zona existen grupos que no quieren la presencia del Estado para poder establecer el narcotráfico y el terrorismo.

“No hay ninguna duda que hay que tener 100% de prudencia en la investigación del Ministerio Público. Pero no hay ninguna duda que en esa ruta ejercen terror dos orgánicas radicalizadas que están en la zona, que tienen atemorizada a todas las personas del cono sur de Arauco. Estas buscan que no exista el Estado, y que no exista la presencia militar ni policial, para que puedan ejercer sus delitos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo“, sostuvo.

Respecto a un posible disparo de las Fuerzas Armadas, el coordinador de la macrozona sur, recalcó que estas tienen el derecho a su legítima defensa. “Se está investigando el nexo causal entre los posibles atentados a Carabineros y las personas fallecidas o heridas. Tenemos que prestar toda la colaboración para esclarecer los hechos. Esto a veces se nos olvida, pero las Fuerzas Armadas y de Seguridad tienen el derecho a la legítima defensa. Pueden cuando existe una agresión ilegítima o cuando existe una necesidad racional para repeler el ataque“, enfatizó.

Por último, se refirió a la efectividad del estado de emergencia, sobre el que confirmó que se han disminuido en un 65% los hechos de violencia en la zona.

“Los hechos objetivos son claros, si cuando el presidente presenta un estado de emergencia, es porque quiere disminuir los hechos de violencia ejercidos por el terrorismo y el crimen organizado. Y desde esa perspectiva, las tres líneas de trabajo en base a las que se trabajó, que son la disuasión, la visualización y la intervención, arrojaron un 65% menos de hechos de violencia en las cuatro provincias de la macrozona sur“, concluyó.