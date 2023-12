En entrevista con CNN Prime, Arturo Barrios pidió disculpas tras asegurar que “trabaja con el narco” y que tiene “pactos con el narco“. “A mí no me pueden hablar de territorialidad porque yo hago territorialidad y trabajo con el narco para poder entrar a trabajar con los niños y niñas. Tengo pactos con el narco pa’ poder entrar a trabajar a las poblaciones. Un niño mío fue baleado por el narco”, dijo en el seminario “¿Y ahora qué? Perspectiva para la democracia”. “Yo no tengo vínculo alguno con narcotraficantes. Utilicé mal el concepto“, dijo a CNN Chile.