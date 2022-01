Durante esta semana se registró un ataque al sargento segundo Alfredo Espinoza, quien resultó herido tras un procedimiento en Iquique. La acción contó con el apoyo del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que sostuvo que “como Gobierno repudiamos el ataque a Carabineros, pero siempre hemos repudiado el uso de la violencia”.

Para profundizar en esta situación que vive esta región, CNN Chile conversó con el delegado presidencial (s) de Tarapacá, Natan Olivos, que primero explicó porque todavía este escenario requiere un estado de excepción.

“Lo que señala el estado de excepción como lo señaló el ministro, no coinciden con poder decretarlo, pero eso no quiere decir que no se estén implementado acciones concretaras respecto a las accione delictuales que hemos vivido en los últimos, en una acción conjunta con las policías”, sostuvo.

A su vez, aclaró que “es muy importante pode actuar de manera efectiva y rápida frente a estas acciones. (…) De que han aumentado los delitos y de alta connotación, eso ha ocurrido, y eso ha llevado a tomar medias en coordinación con las policías para enfrentar estos focos”.

Alza en la inmigración

El delegado presidencial (s) también se refirió al alza del fenómeno de la inmigración en la zona, donde apuesta que se apruebe la nueva ley migratoria para mejorar el escenario.

“Hay que entender que, en el caso venezolano, para poder entrar al país, se van a requerir ingresar con visas solicitadas en el país de origen. El tema de los ingresos hay un tema mucho mayor, las facultades legales, con la nueva ley migratoria, otorga nuevas y mejora el trabajo en frontera. Hay que poder entregar, desde el punto de vista legislativo, y revisar cuales son las facultades frente a este fenómeno que es histórico“, aseguró.

Por último, afirmó que estas medidas son las necesarias en el corto plazo, pero con el tiempo es necesario darle más herramientas a Carabineros.

“Tenemos un plan de contingencia, y vamos a tener en los primos un trabajo con la PDI y Carabineros, donde estamos implementado un trabajo de contingencia. Hay acciones concretas que tenemos que realizar ahora. Pero al largo plazo, hay que revisar las herramientas con las que cuenta la policía“, concluyó.