Este martes, el presidente electo, Gabriel Boric, entregó la nómina completa de quienes encabezarán las subsecretarías de su futuro Gobierno.

Para profundizar en este tema y en la relación de los partidos con el futuro mandatario, CNN Chile conversó con la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, la cual se mostró satisfecha con la lista de los subsecretarios.

“Es un gabinete diverso, plural y que tiene también militantes de ambas coaliciones Y tiene personas bastante preparadas que primera vez van a entrar al servicio público. Entonces esperamos que entren rápidamente en el ritmo de Estado. Pero hay que basarse en las medias y las prioridades que va a poner el presidente, más que en elenco”, señaló.

Lee también: Políticos y la nómina para las subsecretarías: “Vemos cómo la pluralidad y la diversidad se siguen manifestando”

A su vez, enfatizó que “creo que vamos a tener mucha más presencia en lo que son los gobiernos regionales, donde tenemos mucho oficio. Pero ambos nombres de nuestro partido en el gabinete son personas con experiencia en lo público y en lo internacional, y nos deja muy satisfechos”.

Respecto a la relación con el futuro gobierno, la presidenta del PPD aseguró que su presencia en el comité político será vital para conectarse con sus parlamentarios.

“Lo primero es que los presidentes de partido vamos a incorporarnos al comité político. Eso va a servir para tener una comunicación fluida con nuestros diputados y senadores y nos va ayudar a poner énfasis en esos temas que queremos plantear. Ese es el espacio para la construcción de la agenda“, explicó.

Lee también: Jefe de la bancada Radical calificó designación de subsecretarios como “un paso atrás”

“No es que me escuché a mí, sino que escuchen la voz de muchos chilenos y chilenas que nos dieron la posibilidad de representarlo. Tenemos una bancada robusta que dice que nuestras ideas han permeado a la ciudadanía y esa es la voz que quiero representar“, agregó.

En esa misma línea, sostuvo que si bien podrán tener diferencias en el futuro con el gobierno de Gabriel Boric, su meta estará enfocada en cumplir con el programa de gobierno.

Lee también: “Es totalmente insuficiente”: Gobernador de Tarapacá cuestionó medidas anunciadas por el Gobierno ante crisis migratoria

“Lo que está asegurado en todo evento para el gobierno, es la posibilidad de colaborar constructivamente a que aquellos titulares que están en el programa de este gobierno cuando se materialicen en proyectos de ley, sean trabajados con espíritus ce colaboración. Tendremos distintos énfasis en algunas cosas, pero el compromiso central deberá estar en las transformaciones“, aclaró.

Por último, anticipó que no espera que haya problemas en su relación con el Partido Comunista. “No creo que el PC sea un partido hegemónico y no creo que haya dificultades para relacionarnos con ellos. Ya fuimos gobierno con ellos así que será más fácil relacionarse. Hay que afinar las relaciones de confianza, pero nuestro gran conector es la figura del presidente electo”, concluyó.