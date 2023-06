En conversación con CNN Chile, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibañez, se refirió a los anuncios de seguridad hechos por el presidente Boric durante la reciente Cuenta Pública. "Los hechos violentos, ataques incendiarios y armados no han bajado nunca (...) No hay desarticulación de los grupos violentos, no vemos medidas concretas respecto a ese problema", sostuvo Santibañez.