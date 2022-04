Esto es mucho más que sobre Macron o Le Pen. Esta elección, en verdad, es sobre el futuro de la democracia en Francia y también el proyecto de la Unión Europea (UE).

Si gana Marine Le Pen el riesgo es inminente, pero si el triunfador es Emmanuel Macron la alerta debería seguir vigente y lo peor que se podría hacer es creer que el peligro ha pasado.

Lee también: Raúl Sohr y elecciones en Francia: “Están muy centradas en temas domésticos, no en la guerra entre Rusia y Ucrania”

Entre todos los candidatos populistas y antisistema sumaron en primera vuelta un 55%, 8% más de los votos que reunieron en la misma instancia, pero en 2017, y ya ese 47% de extremismo era grave.

Por su culpa, y también por la habilidad de sus rivales, los partidos tradicionales como el Partido Socialista (PS) y la derecha no extrema -que en Francia se llama republicanos- están en el suelo. Juntos no sobrepasaron en la primera vuelta el 7% de los sufragios.

Así, la compuerta para los extremos es más amplia en una Francia donde el aumento en el costo de la vida golpea fuerte, la Pandemia también y no menos los efectos de la guerra en ucrania.

Estamos ante un momento decisivo, Francia es una potencia nuclear, miembro del consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y clave para la UE. Su futuro puede ser un espejo en el que se miren muchos países.

Lee también: Elecciones en Francia: Cómo ha cambiado Marine Le Pen desde que perdió las presidenciales de 2017

Avanza la extrema derecha de Le Pen, el populismo radical de la izquierda de Mélenchon y el cordón sanitario se debilita porque el fascista Zemmour parece, además, hacer mucho más moderada la imagen de Le Pen.

Además, las ofertas de Le Pen y Mélenchon, aunque no demuestren como la financiarán, suenan bien y porque ya está bueno, no se puede acudir siempre al ‘no votes por’ -aunque el riesgo sea cierto y grave- sin cumplir tus promesas y las reformas que se saben necesarias y esperadas porque la democracia tiene pies de barro cuando los partidos se vacían de contenido, porque no hay democracia duradera si se construye sobre tanta desigualdad, porque llegar a fin de mes no puede ser una angustia permanente para los y las ciudadanas.