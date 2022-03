En una nueva edición de Tolerancia Cero, la conductora de CNN Chile, Mónica Rincón, hizo uso de su minuto de confianza para referirse al día internacional del Síndrome de Down. “Mañana es 21 de marzo, o sea 21-03. Las personas con Síndrome de Down tienen tres cromosomas en vez de dos en el par 21. Por eso mañana es el día internacional del Síndrome de Down. Me parece un buen momento para dedicar este minuto de confianza un poco más a las personas con discapacidad y en especial a las personas con discapacidad intelectual. Porque nunca es tiempo, porque nunca son prioridad, son invisibles o más invisibilizados, no están en el centro de las demandas de ningún movimiento”, señaló.

Asimismo, agregó que “todos los días se violan sus derechos humanos, al trabajo, a la salud, a la educación, al placer. Sí, al placer. ¿Ustedes sabían que así como existe, por ejemplo el kamasutra, también existe el silla sutra, para las personas en sillas de ruedas y sus parejas? Sí, junto con eso también existen las esterilizaciones inconsultas para las personas en situación de discapacidad”.

Sobre lo mismo, enfatizó que “no son niños eternos, no son angelitos tampoco, son ciudadanos y tienen poco que agradecer. No tienen nada que agradecer porque incluir no es un favor, es un deber. No se padece de una discapacidad, lo verdad es que lo que se padece es que la sociedad hace que padezcan la discapacidad. Porque en el momento en que no hay una rampa, es cuando una persona en silla de ruedas la ponemos en situación de discapacidad”.

“Quienes tenemos o hemos tenido un familiar con una discapacidad sabemos perfectamente lo que hablamos y no debiera ser así. Todos y todas debiéramos saberlo. No son una minoría, son dos millones de chilenas y chilenos y la cuota laboral ¿de cuánto es? el 1%. Mañana entonces en el día internacional del Síndrome de Down, tomémonos en serio cómo construir un país en donde todos quienes tengan alguna discapacidad no sean sujetos de caridad, sino sujetos de derecho”, zanjó.