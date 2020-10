El panel de Tolerancia Cero se refirió este domingo a la caída de un adolescente de 16 años al río Mapocho, quien fue impactado por un funcionario policial en medio de una persecución.

El efectivo fue formalizado este domingo y la Fiscalía estableció la medida cautelar de prisión preventiva durante los 120 días que durará la investigación.

El hecho reabrió la discusión en torno a la pendiente reforma a Carabineros y a las policías del país, cuestionadas sobretodo tras casos como “Pacogate”, “Catrillanca” y “Huracán”.

Al respecto, la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, sentenció que se trata de un tema de mando operativo y de responsabilidades políticas.

“Creo que de izquierda a derecha se han hecho bastante los tontos con esto. Me asombra que el senador Insulza dijera que las policías se mandaban solas. Eso no es aceptable. Desde el retorno de la democracia hasta ahora, todos los gobiernos han dejado que esto sea un tema secundario”, condenó.

En ese contexto, argumentó que “hay que tener coraje político para ponerle cascabel al gato y hay que entender que una cosa son las reformas y otra cosa es tener una cultura de estar dispuesto a relevar la importancia de los derechos humanos”.

“De que han habido violaciones a los DD.HH. ya se sabe”, sentenció la periodista, por lo que instó a las autoridades a ser imparciales en cuanto a la condena de éstas.

“No puede ser que a unos les gusta Human Rights Watch (HRW) y la ONU cuando denuncia los DD.HH. en Venezuela y cuando los denuncia acá no, y al revés. Anteojeras ideológicas en los DD.HH. no. Tratar de generalizar que la violencia es grave solo en algunos casos no. La violencia no puede ganar en este país”, indicó Rincón.

“Vota, porque son los caminos institucionales los que nos diferencian de la barbarie y no puede ser que nos den pena algunas muertes y otras no. Eso no es aceptable”, cerró.