Dos semanas atrás, la arquera chilena Christiane Endler contrajo matrimonio con su pareja, Sofía Orozco en Francia. El momento precedió al anuncio del presidente Sebastián Piñera sobre poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, una iniciativa que fue ingresada en 2017 al Congreso, durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Después de esa íntima boda en el viejo continente, la conductora de CNN Chile Mónica Rincón le dedicó su Minuto de Confianza en el Tolerancia Cero del domingo 23 de mayo.

“Yo quiero dedicar mi minuto de confianza al matrimonio de la tremenda arquera Tiane Endler. Se casó en Francia porque aquí no podría, en Chile no existe lamentablemente el matrimonio igualitario”, comenzó diciendo la periodista.

Y no sólo eso, advirtió Rincón: “además, si tiene hijos, no las van a reconocer a ambas como madres, o peor aún, no se les va a reconocer a esos hijos sus derechos filiativos y de identidad”.

Lee también: Fundación Iguales y matrimonio igualitario: “Lo que queremos es exactamente los mismos derechos”

La conductora recordó que el Estado de Chile se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a impulsar el matrimonio igualitario. “Este gobierno cree que con la presentación del proyecto que ya se hizo, es suficiente. Yo creo que no”, advirtió, casi como un anticipo del anuncio que haría el presidente Piñera en su última Cuenta Pública.

“Espero que más temprano que tarde, todas y todos tengan el derecho a decir con quién casarse y a gozar de los mismos derechos que los heterosexuales gozamos. No basta con la Unión Civil”, manifestó la periodista.

Por último, añadió: “como antes con los hijos ilegítimos o con el divorcio, estoy segura que un día vamos a mirar atrás y vamos a ver como cavernario que el Estado le niegue a dos adultos el derecho a decidir a quién amar, hacer familia con los mismos derechos que cualquiera”.