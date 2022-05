Durante la próxima semana, el pleno de la Convención Constitucional deberá discutir nuevamente el informe de la comisión de Sistema Político. Esto, luego que varias de las normativas no fueran aprobadas por los convencionales en primera instancia.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el constituyente de Renovación Nacional, Cristián Momckeberg aseguró sentirse conforme -en esta ocasión- con el resultado de la comisión. Ahí, indicó que “hay dos capítulos que forman parte de las propuestas que de la comisión van surgiendo. Uno dice relación del cómo funciona el poder Ejecutivo y el poder Legislativo”.

“Por otro lado, en un segundo capítulo que también despachamos, dice relación con normas de transparencia, buen gobierno, probidad, todo lo que dice relación con las policías y también las Fuerzas Armadas y Estados de Excepción”, explicó.

Consultado sobre el posible resultado en la votación en el pleno de la Convención de los informes emanados desde la comisión, el convencional remarcó en que “no les ha ido bien, nos han devuelto dos veces los articulados porque no representan de buena manera lo que la mayoría del pleno estimaría como razonable y muchas de esas cosas, de esas alertas, nosotros la hemos ido levantando”.

“Ocurre que el sistema político es fundamental que funcione bien, vale decir, quién va a ejercer el rol máximo de autoridad del país, cuál va a ser el rol del gobierno, el rol del Congreso, que atribuciones van a tener y si esto funciona bien, podemos tener los mejores derechos sociales, podemos tener una declaración gigantesca de derechos para la ciudadanía que me parecen muy legítimos”, añadió.

Pero insistió en que “si no funciona bien el gobierno, todos estos derechos que se tienen que ejecutar de buena manera, que se tienen que plasmar y todas las promesas y propuestas de campaña que cada uno de los presidentes va haciendo legítimamente en las campañas electorales no se van a plasmar de buena manera porque no va haber un sistema político que funcione bien“.

“Al revés, existirán trabas, complicaciones y enredos. Eso es lo que hoy día nosotros hemos estado señalando como alertas o alarmas. Yo creo que van a lograr los 103 votos, nosotros no estamos muy de acuerdo con lo que se está proponiendo, y esto se va a ver a finales de la semana, el viernes más menos debería estar votándose estas materias”, indicó.

Tras la aprobación de la normativa que permitiría la votación en elecciones de jóvenes de 16 y 17 años, Monckeberg dijo: “Bienvenida sea la participación ciudadana y la democracia, eso de todas maneras. Pero, a mí juicio, el voto desde los 18 años hacía arriba era lo que correspondía. Esta votación entre los 16 y 18 años, de manera voluntaria, no sé si sea lo más conveniente“.

“Yo creo que la votación, la toma de decisión, de elegir a las autoridades, el decidir el destino del país -a mí juicio- va de la mano con la mayoría de edad y esta se logra a los 18 años“, sentenció.