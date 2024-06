Mónica Rincón y liberación de miembros del Tren de Aragua: “La cabeza de la Fiscalía debe tomar medidas”

En su minuto de confianza, la panelista de Tolerancia Cero habló sobre la liberación de cinco miembros del Tren de Aragua en el Juzgado de Garantía de Los Vilos.

Miembros del Tren de Aragua dedicados a los secuestros en prisión preventiva hasta que cinco de ellos son dejados en libertad previo pago de $5 millones.

La jueza llama la atención al representante de la Fiscalía durante la revisión de cautelares y le dice que no está preparado y él lo admite. Escándalo nacional, obvio. Se abre investigación penal.

Vergonzoso que alegara por la Fiscalía un abogado que llevaba cinco meses en su trabajo y que o no estaba preparado o bien había sido amenazado, hipótesis dada a conocer por el fiscal nacional.

No hay cómo no pensar que todo está mal. En una causa de esa relevancia no se pone a aprendices. Y si él hubiera sufrido amenazas, debía dar cuenta de ellas y no presentarse a la audiencia o pedir protección. La cabeza del Ministerio Público debe tomar medidas.

Tampoco podría lavarse las manos la jueza: entre que se decretaron las cautelares y esta revisión, nada había cambiado. Si el abogado de la fiscalía no sabía defender eso, bueno, la magistrada sí lo sabía. Y también de la peligrosidad de los sujetos.

Es válido preguntar: si esto pasa en un caso relevante, ¿qué puede llegar a ocurrir en el resto de las causas?

Más que dedicar mucho tiempo a atacar a instituciones cuando persiguen penalmente a los propios o algunos minutos a leyes del pajarete o del salero, los políticos deberían escandalizarse y analizar qué ocurrió aquí.