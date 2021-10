Este domingo, el Ministerio de Salud reportó 1.562 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 2,26% en las últimas 24 horas a nivel nacional. Con esto, se confirmó la tendencia al alza, siendo la cuarta jornada consecutiva con más de mil contagios diarios.

Ante las preocupantes cifras, el ministro Enrique Paris conversó con Rafael Cavada en CNN Chile sobre el aumento en la propagación del virus en las últimas semanas.

“Los casos han aumentado en los últimos días, alcanzamos a tener sobre 1.700 casos, cosa que es muy preocupante”, dijo el ministro de Salud.

La situación se da en medio de la polémica reducción de presupuesto en el área de testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA).

Debido a eso, Enrique Paris enfatizó en que eso “no es así”. “El presupuesto de Salud va a crecer en un 11,7%”, comentó.

“Con respecto a la entrega de dinero a la APS (Atención Primaria de Salud) exclusivamente para testeo, nosotros hemos entregado hasta el momento más de $35 mil millones. Quedan $11 mil millones todavía por entregar entre los meses de octubre y diciembre”, indicó.

Además, confirmó que en algunas regiones sí se cambió la trazabilidad desde “el municipio hacia la Subsecretaría de Salud Pública, específicamente hacia las Seremías”, lo que significó un recorte en las personas que están trabajando en testeo.

“Quienes están cayendo en las UCI son en un 100% gente que no se ha vacunado”

Acerca del incremento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, la autoridad sanitaria aseguró que podrían retrotraer medidas si hay un aumento significativo en los casos de COVID-19 en el país.

“No ha habido ningún deterioro en la capacidad de testeo y trazabilidad, tampoco en el aislamiento porque tenemos muchos menos casos. Sin embargo, si vuelven a aumentar los casos o tenemos un aumento muy significativo de casos vamos a retrotraer nuestras medidas, por supuesto que sí“, expuso.

Es por eso que para el ministro Paris existen dos indicadores al momento de revisar las restricciones aplicadas para controlar la expansión del virus.

“El gran indicador obviamente es el aumento de casos, que en la Región Metropolitana es bastante importante, el otro gran indicador sería que aumentara la positividad de la PCR, que afortunadamente está bajando”, puntualizó.

Frente al plan de vacunación en nuestro país, el secretario de salud indicó que “aún quedan bastantes rezagados“, sobre todo personas menores de 50 años.

“Llamo a todos a vacunarse (…) El que no se vacune y no tenga pase de movilidad va a tener menos beneficios“, alertó.

El ministro de Salud añadió que quienes están cayendo en las UCI “son en un 100% gente que no se ha vacunado, que no tiene la vacuna puesta en dos dosis o solo tiene una dosis, por lo tanto, esa gente corre peligro, peligro de morir porque no se ha vacunado”.