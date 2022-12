La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte conversó con CNN Chile tras la fallida nominación de Marta Herrera al cargo de fiscal nacional. “Nos comprometieron votos que en definitiva no se verificaron (…) las personas que lo hicieron saben que no cumplieron”, afirmó la secretaria de Estado respecto a la votación que llevó a cabo el Senado el día lunes. Asimismo, dijo no compartir “en absoluto” las declaraciones del senador Pedro Araya sobre que Herrera “debería renunciar al Ministerio Público”. “Una cosa es que no la hayan nombrado fiscal nacional pero no sé porqué quisieran despedirla”, indicó la titular de la Segpres.