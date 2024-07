Ministra Jara arremete contra las AFP: “No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico”

Los dichos de la ministra del Trabajo llegan ad portas de una semana clave para el Gobierno, ya que esperan que se apruebe la idea de legislar la reforma previsional. "Las AFP se han opuesto a todos los cambios en el país", dijo Jara en CNN Chile Radio.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jannette Jara, cuestionó en duros términos a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), asegurando que “no puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico“.

Los dichos de la secretaria de Estado llegan ad portas de una semana clave para el Gobierno, ya que esperan que se apruebe la idea de legislar la reforma previsional y poder destrabar el tema antes de las elecciones del mes de octubre.

¿Qué dijo la ministra Jara sobre las AFP?

En conversación con CNN Chile Radio, la ministra Jara fue consultada sobre si dejaría “tranquilas” a las AFP para avanzar en la negociación por la reforma. “No, porque, entre otras cosas, no he visto a nadie defendiendo que las AFP se mantengan“, afirmó.

En esta línea, deslizó una crítica a la postura de las administradoras: “se han opuesto a todos los cambios en el país y los han trabado. No han jugado aquí un rol neutro, y la dificultad de tener una empresa que tiene tanto poder económico se expresa en que esta reforma lleva más de 10 años tratando de sacarse adelante”.

“No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico en función de sus intereses exclusivos y no de los pensionados. Esto tiene que cambiar y no solo por razones de poder, porque esto es claramente un tema de poder económico y político, sino que también por temas de rentabilidad, de comisiones, de cómo hoy el sistema funciona”, agregó.

“Las últimas décadas la rentabilidad ha bajado de manera importante para los afiliados y sus fondos, pero las utilidades han subido escandalosamente para las AFP“, dijo, y recalcó que el Gobierno ha cedido “y harto”. “En este punto el país tiene que sacar una lección: el foco de la reforma debe estar puesto en los pensionados y para eso es necesario modificar la industria“.

Tilda de “irresponsables” dichos de Matthei

Por otra parte, la ministra del Trabajo tildó de “irresponsables” los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien aseguró que la reforma previsional no es prioridad para los chilenos. “Las encuestas dicen todo lo contrario, no sé de dónde saca ese argumento”, partió señalando Jara.

“Me preocupa la influencia que puede ejercer sobre los senadores que, con harto esfuerzo, han mostrado voluntad para poder encontrarnos. Y no entiendo, encuentro un poco irresponsable esos dichos, porque los problemas no se solucionan ocultándolos, no se solucionan de esa manera”, agregó.