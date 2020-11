Durante la pandemia, el mercado de los servicios de delivery mediante aplicación ha tenido un crecimiento explosivo. Las medidas de confinamiento tomadas para frenar el avance del virus provocaron una gran demanda de estas prestaciones.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, especialmente en lo que respecta a la situación de los repartidores. Sebastián Aguirre conversó con Miguel Yaksic, profesor adjunto de la Escuela de Gobierno UC, sobre esta realidad y sus posibles soluciones.

Yaksic afirmó que estas apps “se han convertido en una muy buena fuente de incorporación al trabajo para muchas personas”, por lo que considera que es un mercado que debe fortalecerse, no destruirse.

“Sin embargo, al mismo tiempo (…) descansan sobre una relación laboral entre la empresa, la app y el repartidor que es muy frágil”, reparó.

El experto identificó dos principales problemas en ellos, el primero consiste en que las aplicaciones “hacen todo lo posible por reducir la relación laboral al máximo.

“El repartidor queda un poco a merced de sí mismo, no tiene seguro contra accidentes, no está en una AFP, no cotiza, no está en Fonasa (…) entonces hay una precariedad laboral que es muy fuerte”, puntualizó.

El segundo nace del modelo de negocio que estas empresas tienen, el cual “consiste en transferir los costos operacionales al repartidor”. Al tratar de reducir estos costos muchos de ellos usarían transportes económicos pero contaminantes, además de veredas o ciclovías para entregar más rápido.

Posibles soluciones

Diversas voces han propuesto aumentar la regulación para eliminar estas externalidades negativas, pero el principal desafío reside en cómo hacerlo sin alterar la dinámica laboral flexible que ha generado miles de empleos.

“No es tan fácil, si uno formaliza y regula demasiado va a matar el negocio y muchas personas van a quedar desempleadas y eso no lo queremos”, estimó.

Yaksic enfatizó que la solución estaría en buscar “un modelo intermedio de relación laboral que permita más protección a los trabajadores sin que sea tan estricto y termine por matar al empleo“.