Un nuevo capítulo de Aquí Se Debate tuvo como invitados a tres candidatos de distritos diferentes quienes plantearon sus bases para la Convención Constituyente del próximo 11 de abril: Michelle Peutat (IND-CS) por el D9 en Lista Apruebo Dignidad, Bernardita Paul (RN) por el D12 en Lista Vamos por Chile y Diego Calderón (DC) por el D14 en la Lista del Apruebo.

Los candidatos postularán tanto para el D9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca), el D12 (La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo) y el D14 (Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante).

En la conversación hubo diferencias marcadas en los derechos fundamentales de la mujer que deben quedar refrendados en una nueva Constitución, en particular cuando se habló del aborto y una posible legislación.

Por tratarse de un tema siempre controversial, más aun si hay posturas contrapuestas sobre la mesa, rápidamente surgieron las discrepancias entre las candidatas Paul y Peutat.

“La mujer debe ser la protagonista de esta nueva constitución, pero estoy a favor del derecho a la vida y creo que ese derecho está por sobre los derechos reproductivos de la mujer”, expresó la RN Bernardita Paul.

“Soy una convencida que en el vientre materno hay una persona, puede ser hombre o mujer, y su derecho a vivir prima sobre cualquier otro derecho más”, reafirmó.

Lo que encontró respuesta inmediata en Michelle Peutat: “El derecho al aborto no obliga a nadie. Es un derecho, no obliga a nadie a abortar. Es un problema de salud pública; no se trata de la vida y la muerte. La vida y la muerte está precisamente en una institución que construye la constitución y que nos mata día a día”, refutó.

Paul interrumpió: “Siempre voy a defender la vida. No se trata de llamarnos asesinas o mojigatas. Finalmente, la discusión es ver si es realmente persona el que está en el vientre materno y yo estoy convencida de eso, y lo defenderé siempre”.

Por su parte, el candidato Calderón dijo: “La constitución tiene que consagrar una protección del derecho a la vida como una regla general. Y tiene que establecerse la habilitación para que el legislador puede, eventualmente en ciertos casos si es justificado, poder establecer excepciones, como ocurre en la actual constitución con el aborto en tres causales”.

“Todo aquello que se pueda discutir hay que hacerlo y, a buena hora, vamos a tener una constitución donde vamos a tener variedades. Por lo tanto, las mujeres van a tener una voz importante para opinar respecto de estos temas y en eso, quienes somos hombres vamos a tener que ir con una disposición a aprender, escuchar y ver las experiencias y, sobre esa base, tomar una decisión”, recalcó.