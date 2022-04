Esta semana la ministra del Interior, Izkia Siches, descartó nuevamente la idea de recurrir a la instalación de un Estado de Excepción para mitigar los episodios de violencia en la macrozona sur del país. Esto, luego de varios incidentes registrados durante las últimas semanas, que han levantado las alertas de autoridades locales y algunos parlamentarios.

El diputado de RN, Miguel Mellado, junto al parlamentario independiente, Andrés Jouannet, conversaron con CNN Chile, para ahondar en esta discusión que se mantiene en torno a la compleja situación que viven las regiones del sur del país, además de la postura que ha planteado el Ejecutivo al respecto.

“Creo que aquí tenemos un problema estructural. Creo que el propio Gobierno ya ha reconocido que partió muy mal. No olvidemos que partió hasta con un relato, el relato de Wallmapu, fue a Temocuicui (…) la verdad es que la situación en la región ha ido empeorando. Hoy tenemos cerca de un 200% más hechos en materia de violencia, actos terroristas, previo a cuando estaba el Estado de Excepción”, planteó el parlamentario independiente.

Por su parte, el congresista de oposición, señaló que -desde su perspectiva- el Gobierno “está desbordado“, al plantear “el diálogo como único camino. Lo colocaron como objetivo, cuando tiene que ser desarrollo de uno de los planes, pero no hay plan, no existe plan y está claro que no existe porque incluso renunció ayer su famoso asesor en políticas indígenas, entonces ¿se quedaron sin plan?”.

En esa línea, el diputado de RN, cuestionó los dichos de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, respecto al aumento en un 400% de los hechos de violencia durante la instalación del Estado de Excepción, asegurando que “o hay una ignorancia supina en la ministra o hay maldad, porque tener esos datos es ser ignorante o está tratando de influir en algo”.

Por otro lado, el diputado Jouannet, recalcó que “llegamos a esta situación por lo nefasto y lo mal que lo hizo el gobierno del presidente Piñera y eso es objetivo. Aumentó en un 300%, eso lo dice la multigremial, los hechos de violencia en comparación con el gobierno de la presidenta Bachelet. Murieron 21 personas y en el gobierno de la presidenta Bachelet no murió nadie”.