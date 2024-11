Mellado acusa intromisión en Comisión por Caso Monsalve: “Es asqueroso cómo el ministro Elizalde quiso involucrarse”

Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Investigadora del Caso Monsalve, abordó los cuestionamientos del oficialismo y una posible moción de censura en su contra.

En ese contexto, el parlamentario de RN aclaró que no tiene certezas al respecto, pero sí afirmó:

“Me parece asquerosa la forma como el ministro Elizalde y el Gobierno quiso involucrarse en otro poder del Estado tratando de elegir a una persona de presidenta con los votos del oficialismo y forzando a los diputados, por parte del Gobierno, a que votaran por ella”.

“¿Alguien que iba a estar a disposición del Gobierno? ¿Alguien que iba a taparle lo que íbamos a fiscalizar? Ministro Elizalde tiene que pedir disculpas, ¿cierto? Porque la verdad es que no puede meterse en otro poder del Estado a decir quién le interesa como presidente de una comisión fiscalizadora que lo va a fiscalizar a ustedes mismos”, agregó.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre las pruebas que tiene para acusar una intervención del secretario de Estado, Mellado respondió: “La fuente es el diputado Lagomarsino, lo tiene públicamente en un tweet que le respondió a Ximena Rincón”.

Ante la pregunta de si cree en la versión del presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, quien sostuvo no haber recibido ninguna llamada de Elizalde, Mellado afirmó: “No quiero entrar en polémica con el oficialismo, ellos verán. Lo que sí hubo es una intervención demasiado fuerte. No solo metió mano, metió el codo el Gobierno para poder llamar a votar por Joana Pérez, ¿cierto?, que iba a ser la carta oficialista”.

El Ministro Elizalde no me ha llamado para ejercer presión de ninguna naturaleza y, menos aún, me dejo presionar por nadie. Lo anterior para evitar cualquier confusión pública al respecto. https://t.co/LOPvHJ35l9

— Leonardo Cubillos Ramirez (@lcubillos1970) November 20, 2024