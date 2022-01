A poco más de un mes para que se concrete el cambio de mando, el presidente electo, Gabriel Boric, continúa en medio de gestiones y coordinaciones con distintas fuerzas políticas para configurar a su futuro gabinete de gobierno.

Sobre esta y otras materias de la contingencia nacional, se refirió la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien en conversación con CNN Chile, aseguró tener una buena impresión del mandatario y considerar que hasta el momento y a su parecer, ha mantenido una actitud “prudente”.

“Siempre he tenido de él una opinión favorable y lo he dicho mucho antes de que haya sido electo o incluso candidato. Siempre me ha llamado la atención que él estuvo dispuesto a sentarse a conversar (…) estuvo también dispuesto a sentarse y firmar el 15 de noviembre y eso me da buena señal respecto de la persona”, aseguró.

La edil también afirmó que el gobierno de Boric enfrentará “muchas dificultades”, partiendo por la capacidad de coordinación entre las fuerzas del oficialismo, agregando que “son bastante notorias las diferencias y el gallito que han tenido entre el Frente Amplio y el Partido Comunista”.

Lee también: “Si esto se desborda, vamos a tener que echar mano a cuarentenas”: Expertos analizaron el alza de casos de COVID-19

“La gente se ha hecho muchas ilusiones con el nuevo gobierno, pero la situación económica del país está muy complicada, porque prácticamente rompimos el chanchito, nos gastamos todos los ahorros que teníamos”, afirmó.

Matthei también entregó sus impresiones respecto a los principales personeros del comando del presidente electo, planteando que no tiene una buena impresión de Giorgio Jackson y que no ve en cargos clave, como el Ministerio del Interior, a la ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

“Ministro del Interior es un trabajo de probablemente 16 horas al día. Ella tiene un niño chico, una niña, no sé. Es bien duro estar en el Ministerio del Interior. La he escuchado a ella varias veces que quiere tener un horario protegido para su maternidad, que le gustaría trabajar de 8 a 5 (…) a lo mejor no lo dijo públicamente pero sé de personas a las que se lo ha comentado”, aseguró.

Por otro la alcaldesa tuvo buenos comentarios para el diputado de RD, Pablo Vidal, asegurando que sería uno de los nombres de las fuerzas de Apruebo Dignidad que sí o sí instalaría ella en un gabinete: “me parece que es un hombre sensato, razonable, que estudia, que sabe conversar (…) siento que puede ser una figura que podría llegar a ser bastante potente”.

El rol de Chile Vamos en las elecciones y su rol como nueva oposición

La ex congresista además se refirió al desempeño de su sector durante las últimas elecciones presidenciales, donde su candidato inicial, Sebastián Sichel terminó en cuarto lugar en primera vuelta, mientras que su abanderado en el balotaje, José Antonio Kast, no logró los sufragios necesarios.

“Siento más bien que la la Alianza (Chile Vamos) lo hizo muy mal. La primaria fue rara porque al final ganó una persona que hace cuatro años atrás estaba en la vereda de en frente (…) Al principio se le vio bien pero después decayó en forma súper rápida. Yo tengo la impresión que la elección se perdió ya en la primera vuelta“, aseguró.

Matthei también calificó como un error que la derecha no le haya permitido competir en la carrera presidencial, asegurando que “no tengo ninguna duda de que hubiese sido totalmente distinto. Fue un tremendo error. Creo además que fue una tremenda injusticia. Creo que se equivocaron”.

“Siento que la UDI se equivocó medio a medio, creyeron que sacándome del medio iba a ganar Joaquín Lavín, finalmente se demostró que eso así no fue. Estoy segura de que yo sí hubiese pasado a la segunda vuelta, no sé si le hubiese ganado a Boric, nadie lo sabe, pero si no me cabe duda que yo hubiese pasado a segunda vuelta y hubiese ganado, obviamente, la primaria”, sentenció.