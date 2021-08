En una nueva edición de Tolerancia Cero, la periodista Matilde Burgos ahondó en la reapertura de la central termoeléctrica Ventanas 1, tras su cierre a fines de 2020 dentro del plan de descarbonización. La solicitud se debe a la crisis hídrica que está viviendo el país.

“El mismo presidente Piñera asistió a su cierre hace pocos meses atrás, el 30 de diciembre de 2020, diciendo que con esto se acababa la producción de energías sucias que generaban emisiones que causan el efecto invernadero, que finalmente es el que calienta el ambiente y nos produce toda la contaminación que estamos sufriendo y el calentamiento global”, comentó la conductora de CNN Chile.

“Ventanas iba a quedar en una situación de reserva, solo para situaciones excepcionales. Bueno, acaba de producirse, de acuerdo a la autoridad, una situación excepcional que es la sequía, que más bien impide que las hidroeléctricas puedan surtir de energía a todo lo que se necesita”, añadió.

En ese sentido, Burgos cuestionó la decisión tomada por las autoridades y se preguntó si esta situación llegará a ser excepcional. “¿Es excepcional? Se los preguntó porque hay tres cosas que hacer prever que esto no es solo un bache en el camino. Primero, porque esta situación no es excepcional. El cambio climático, el calentamiento global y la sequía no van a durar tres meses que es el primer lapso que tiene que durar esta reapertura”, dijo.

“Entendiendo que este era el año más seco en los últimos 70 años, uno puede decir ‘entendemos que esta situación ocurra’, pero había como evitar una situación como esta“, apuntó.

“Para descarbonizar no solo había que anunciar el cierre de las centrales a carbón, sino que también establecer las condiciones necesarias para que pudiera entrar otra energía al sistema“, concluyó su test de tolerancia la periodista.