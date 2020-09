Este viernes comenzó la franja televisiva para el plebiscito del próximo 25 de octubre, en el que la ciudadanía decidirá si quiere o no elaborar una nueva Constitución.

El panel de Tolerancia Cero discutió la efectividad del espacio y analizó las opiniones divididas que genera.

En ese contexto, la periodista de CNN Chile, Matilde Burgos, calificó la instancia como “confusa” y aseguró que “a mí (la franja) no me clarificó nada. Si yo estuviera indecisa, no tendría cómo tener un parámetro de decisión”.

“Hasta la opción Rechazo se habla de los constituyentes”, sentenció, instando a que el espacio debería entenderse e incentivar de esa forma la participación ciudadana.

A su vez, estableció que le llama la atención la “atomización” que hay para las elecciones. Esto, porque “pareciera que la oposición está super unida y el oficialismo apoyando a las dos opciones, pero con una gran conciencia de lo que se juega en las constituyentes”.

“Tienen conformada una sola lista, mientras que en la oposición la fragmentación es una cosa que tal vez no llevará ni siquiera a llegar al tercio”, advirtió.