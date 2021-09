Gobernabilidad, salud y pensiones fueron algunos de los temas que se trataron en el debate presidencial de cara a las primarias de noviembre, organizado por CNN Chile y Chilevisión. Al respecto, la analista política, directora de Mori y Latinobarómetro, Marta Lagos, habló en profundidad del desempeño de los abanderados.

“Creo que ayer se definió un poco más cómo va esta carrera“, afirmó Lagos sobre el debate e indicó que antes “iba Sichel, Boric y después el resto”, sin embargo, “el resultado definitivo, que se va a ir viendo a lo largo de estos días, es que queda Boric en primer lugar, lejos de los tres siguientes“, precisó.

Desglosando a los participantes, la analista destacó lo sucedido en el espectro de la derecha política: “El votante de derecha encontró su candidato, que me parece que es Kast”, en cambio, sobre Sebastián Sichel, el representante de Chile Podemos Más, señaló que, a su parecer, “estaba buscando un electorado que no se sabe bien dónde está“.

El problema, señaló, “es que el votante de derecha tiene que elegir a uno de los dos candidatos como aquel que es de derecha y lo que hizo Kast anoche fue decir ‘yo soy el candidato de derecha, no de extrema derecha como Chile Vamos ha querido hacer ver’; él es la derecha chilena propiamente tal”. Sichel, por su parte, “ha hecho todo lo posible para comprobar que está en el limbo, en un lugar que no es la derecha, tampoco el progresismo y el centro no sé dónde lo ubica ¿Cuál es el electorado de Sichel?“.

Lee también: Desde el “síndrome de Parisi” hasta “un segundo levantamiento popular”: 5 momentos que dejó el debate presidencial

La directora de Latinobarómetro se detuvo a analizar la carta de Chile Podemos Más, a quien consideró como “una invención, de tratar de hacer un candidato fuera del sistema político o de lo tradicional, para tratar de captar el voto de bronca del centro“.

Además, analizó positivamente la aparición del abanderado de Unión Patriótica, Eduardo Artés, considerando que “ganó, se impuso y se metió en la conversación” y que de esta manera “anoche empezó a existir”. En tanto, sobre la participación de la candidata del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, la calificó como competitiva, puesto que “salió de las tinieblas con gran controversia”.

“Era la presidenta del Senado, con un gran protagonismo, que se había transformado en candidata presidencial, pero que quedó oculta”, sin embargo, en el debate, “tuvo encuentros con diferentes candidatos, le contestó de igual a igual a Boric y después se peleó con Kast y, de pronto, existe Yasna Provoste“.

La analista manifestó que, a pesar de que la Concertación como tal ya no existe, no se debe dar por desaparecido a su electorado, ni tampoco al de derecha: “El electorado que votó Concertación o que votó derecha no ha desaparecido; hay quienes hablan como si ese electorado ya no existiera”, señaló e indicó que “me parece que las elecciones de noviembre van a ser más parecidas a la de concejales que a la de convencionales”.

Lee también: “¿De dónde tiene ese dato?”: Kast reitera dichos sobre mortalidad por aborto y dice que “está públicamente en todas partes”

En cuanto al escenario político actual y su cambio desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, Lagos señaló que “ha cambiado mucho, hoy se acabaron las lealtades de partido, se vota por la persona, independiente de qué partido es y, por lo tanto, el partido dejó de ser el articulador”. No obstante, aseguró, “los valores de los votantes no han cambiado, lo que pasa es que habían muchos que votaban a regañadientes por la coalición que estaba en juego, debido al binominal y la protesta viene de mucho más atrás que el 18 de octubre”.