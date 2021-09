Justo el día cuando inició el período de campaña presidencial, CNN Chile y Chilevisión llevaron a cabo el primer debate de cara a los comicios de noviembre. La instancia incluyó a cinco de los siete aspirantes a La Moneda.

Quienes se dieron cita en los estudios de Machasa fueron Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Eduardo Artés (Unión Patriótica). Los otros dos candidatos se excusaron de participar, Franco Parisi (Partido de la Gente) por no encontrarse en Chile y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) por estar en cuarentena luego de un viaje.

A continuación, te dejamos cinco momentos que marcaron el debate:

1. “Increíble que todavía Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora”

“Sebastián, ¿Tú vas a estar a favor de los ‘súper ricos’?”, le preguntó Yasna Provoste a Sebastián Sichel luego de leer una cita del presidente estadounidense Joe Biden y apuntándolo de “lobbista”.

Lee también: Revive el primer debate presidencial de cara a la primera vuelta de noviembre

A lo que Sichel respondió: “soy el único de acá, excepto Eduardo (Artés), que ha trabajado mucho más en el mundo privado –y me he sacado la mugre para salir adelante y he pedido pega– que el periodo público, y estoy muy orgulloso de eso (…) y jamás he hecho lobby, he sido abogado y estoy orgulloso de haberlo hecho“.

“¿Ah, no? Dice Wikipedia“, replicó Provoste.

El ex presidente de BancoEstado contraatacó de inmediato. “Increíble que todavía Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora”, espetó.

Lee también: El análisis tras primer debate presidencial de CNN Chile y Chilevisión

2. “(Bolsonaro) Hizo cosas importantes por sacar la delincuencia”

“Jair Bolsonaro –en su momento– hizo cosas importantes por sacar la delincuencia, la corrupción de Brasil y esas cosas yo sí las comparto. Yo quiero achicar el Estado, quiero combatir la corrupción, quiero que haya una muralla china entre los negocios y el Estado (…) Rechazo todos los conceptos que tú señalas respecto de eso, y tú, ¿te arrepientes de haber sido parte del gobierno de Bachelet, de Aylwin y Piñera?”.

#DebateCHVCNN | José Antonio Kast: "Jair Bolsonaro hizo esfuerzos importantes por sacar la delincuencia, la corrupción de Brasil y esas cosas sí las comparto". 📺 EN VIVO: https://t.co/0eTI0goBJx pic.twitter.com/tp1BWD1Ie5 — CNN Chile (@CNNChile) September 23, 2021

3. “No más salud entre ricos y pobres”

“No más salud dividida entre ricos y pobres, queremos un sistema nacional único de salud, tal como existe en los países desarrollados, por ejemplo, en Inglaterra, que están tan orgullosos de su servicio nacional de salud. Dicho esto, me parece que hay cosas en las que podemos encontrar consenso, más allá de las diferencias que se tratan de resaltar (…) Les propongo que todos nos comprometamos a apoyar un plan de fortalecimiento de la salud mental que tiene que ver con que cada peso que se gasta en salud tradicional, haya un equivalente porcentual en materia de salud mental”.

#DebateCHVCNN | Gabriel Boric: "No más salud dividida entre ricos y pobres, queremos un sistema de nacional único de salud tal como existen en países desarrollados". 📺 EN VIVO: https://t.co/0eTI0goBJx pic.twitter.com/Uh1V81sfgi — CNN Chile (@CNNChile) September 23, 2021

Lee también: Cuarto retiro y sistema de pensiones: Las definiciones de los candidatos presidenciales en el debate presidencial

4. “Todo anuncia un segundo levantamiento popular”

“Si hablamos de gobernabilidad, hay que partir con un ejemplo muy concreto: la gente es el centro de todo. Aquí hubo un levantamiento popular en octubre de 2019 y lo que pidió fueron cambios fundamentales. Todos pedimos asamblea constituyente, terminamos en una Convención, que no es lo mismo. (…) Las condiciones que nos llevaron al levantamiento, hoy día se están dando con más fuerza y todo anuncia un segundo levantamiento popular y con más fuerza aún”.

#DebateCHVCNN | Eduardo Artés: "Las condiciones que nos llevaron al levantamiento hoy día se están dando con más fuerza y todo anuncia un segundo levantamiento popular". 📺 EN VIVO: https://t.co/0eTI0goBJx pic.twitter.com/Zu20aZhyW4 — CNN Chile (@CNNChile) September 23, 2021

Lee también: “Usted hace de la mentira su base discursiva”: El duro altercado entre Provoste y Kast por sus pasados políticos

5. “Síndrome de Parisi”

“Estoy aquí como la única mujer presente en este proceso y estoy a favor del cuarto retiro, pensando –principalmente– en las mujeres. Hoy son 900 mil las mujeres que han logrado obtener la pensión de alimentos –las que viven este ‘síndrome de Parisi’– gracias a que ha habido retiros. Hicimos un gran esfuerzo porque cuando aquí habían algunos que están incluso en este mismo set y celebraban una ayuda de $65 mil para algunas familias de nuestro país, dijimos que esto era insuficiente y nos jugamos por dialogar (…) y sacamos una ayuda universal”.